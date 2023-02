Além da música: Pharrell Williams assume cargo em linha de moda masculina da Louis Vuitton

Nesta terça-feira (14/02), foi noticiado que Pharrell Williams ocuparia o lugar vago por Virgil Abloh na linha masculina da Louis Vuitton. A casa anunciou em sua conta no Instagram o início de uma nova era em sua linha masculina pela mão de Pharrell.

“Estou feliz em receber Pharrell de volta em casa, após nossas colaborações em 2004 e 2008 para a Louis Vuitton, como nosso novo Diretor Criativo Masculino. Sua visão criativa além da moda sem dúvida levará a Louis Vuitton a um capítulo novo e muito empolgante ”, escreveu Pietro Beccari, presidente e CEO da Louis Vuitton.

Pharrell Williams é o novo estilista da Louis Vuitton

Devemos deixar algo claro: embora para muitos o nome de Pharrell tenha um peso maior na indústria da música, também teve um grande desenvolvimento na indústria da moda por muitos anos.

Em 2015, ele foi nomeado Style Icon pelo CFDA, também teve colaborações com grandes marcas como Adidas, Tiffany & Co. (sim, os óculos com os quais costumamos vê-lo ultimamente são uma colaboração com a casa de Nova York) e até mesmo com a Louis Vuitton, em 2004 e, posteriormente, em 2008. Além disso, Pharrell tem sua própria marca de roupas masculinas: Billionaire Boys Club.

Embora tenha sido sem dúvida um segredo bem guardado, não demorará muito para descobrir tudo o que Pharrell criará em conjunto com a casa. No comunicado, eles deixam claro que “sua primeira coleção para a Louis Vuitton será revelada em junho próximo, durante a Semana de Moda Masculina de Paris”.

Virgil estava à frente da linha masculina da Louis Vuitton desde 2018 e faleceu em novembro de 2021, desde então a linha está a cargo da própria equipe da casa e também colaborando com outros estilistas, como foi o caso da coleção Fall Winter 23/ 24 com Colm Dillane.

I don't know much, but I feel a lot pic.twitter.com/pPz8cs7pkX — Pharrell Williams (@Pharrell) February 8, 2023

No mesmo comunicado, a casa conta como está feliz em ter o artista no time. “Pharrell Williams é um visionário cujos universos criativos se expandem da música à arte e à moda – estabelecendo-se como um ícone cultural global nos últimos vinte anos. A maneira como ele rompe fronteiras nos vários mundos que explora, alinha-se ao status da Louis Vuitton como uma Maison Cultural, reforçando seus valores de inovação, espírito pioneiro e empreendedorismo”.

Sem dúvida, os olhos da indústria estarão voltados para a primeira coleção de Pharrell.