“Você faz alguma dieta para o Carnaval?”, questiona Paolla Oliveira a homens sambistas

A atriz Paolla Oliveira resolveu apostar em um Carnaval diferente, como ela mesma descreveu nas redes sociais. Após receber críticas sobre seu corpo, ela resolveu fazer o mesmo tipo de pergunta para os homens.

“Sempre fazem esse tipo de pergunta para nós, mulheres. Então eu vim para Samba do Trabalhador, no Rio de Janeiro, perguntar o mesmo para os homens”, disse a atriz.

Paolla resolveu entrevistar os homens que também fazem parte da folia, perguntando a eles como eles se preparavam para o Carnaval. Todas as respostas envolviam curtir a festa, seja bebendo ou pensando nas fantasias.

Ela ainda reforçou a questão da dieta, questionando se eles não deixavam de comer ou beber algo pelo menos uma semana antes da festa. Nenhum deles tinham essa preocupação com a aparência física.

“E se a gente vivesse um Carnaval diferente neste ano, com menos julgamentos, mais alegria?”, questionou Paolla.

A atriz é rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio e passou a receber questionamentos nas redes sociais nas últimas semanas se estaria grávida, em alusão ao que internautas entendiam como falta de cuidado com o corpo antes do desfile na Sapucaí.

A esses seguidores, Paolla deu essa resposta elaborada, com direito a cerveja e churrasco no final do vídeo. Assista na íntegra:

“Os estereótipos ainda existem e é sempre complexo se desvencilhar deles, mas há outras coisas emergindo, como mulheres em vários setores de uma escola de samba, blocos femininos e feministas com humor e sátira ao que é historicamente machista e opressor. Temos conversas mais francas sobre corpos e expectativas criadas em torno deles e homens começando a ter contato com seus limites e mulheres se libertando dos que um dia lhe foram impostos”, disse a musa, em entrevista ao portal G1.

