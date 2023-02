VÍDEO: Shakira viraliza nas redes no Dia dos Namorados cantando ‘Talvez mate meu ex’

Shakira continua fazendo sucesso graças à colaboração que fez com o produtor musical Bizarrap. Sem dúvida, a colombiana vive um de seus melhores momentos profissionais, já que não para de encadear sucessos desde o lançamento de Te Felicito, primeira música que fez em referência à separação com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Hoje, no Dia dos Namorados internacional, a cantora e compositora surpreendeu novamente seus seguidores ao aparecer em um clipe limpando o chão de sua casa de salto alto, mas o que mais tem chamado a atenção é o tema diferenciado que se ouve ao fundo e que a cantora segue cantando.

É a música de SZA, Kill Bill, um dos maiores sucessos do início de 2023, que faz parte do álbum SOS e chegou ao topo da prestigiada lista da Billboard no início do ano, até à chegada de Flowers by Miley Cyrus. Confira o vídeo abaixo:

O verso que toca enquanto Shakira está esfregando o chão, é o refrão da música. Muitos de seus seguidores interpretaram isso como uma nova indireta para o espanhol, que agora está em um relacionamento confirmado com Clara Chía.

“Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia / A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui? / Eu talvez mate meu ex, mas ainda o amo / Prefiro estar na cadеia do que sozinha”, diz o trecho.

Uma fã comentou: “Para quem diz que não sabe esfregar, relembro que na sua música com Bizarrap ele esfregou O CHÃO com Don Piqué... e ficou brilhante”.

SZA reposted Shakira's Instagram reel on her story



"Not cleaning the murder scene 😭 I LOVE YOU SHAKIRAAAA😩😩😩🤍” pic.twitter.com/iGyg5EQmsN — Shakira Crave (@NewsForShakira) February 14, 2023

No final do vídeo, a colombiana solta uma gargalhada, mostrando que está adorando as indiretas enviadas. SZA não aguentou o post e compartilhou o vídeo de Shakira, com a legenda: “Não está limpando a cena do crime [emoji de choro]. Eu te amo Shakira” e os internautas foram à loucura!

“apenas @sza entendeu o que Shakira estava tentando fazer”, tuitou uma fã..