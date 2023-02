“Tá fraquissíma”, lamenta Jojo Todynho ao mostrar sua marca de biquíni

A cantora e apresentadora Jojo Todynho desabafou com seus seguidores na última segunda-feira (13) sobre o estado de seu bronze, marca registrada da morena.

“Vou fazer meu bronze, olha isso, tô sem marca nenhuma, tá fraquissíma, vou lá renovar, é isso, bronze da gata. Vamos!”, disse a artista, através dos stories de sua conta oficial no Instagram.

O momento aconteceu pouco antes de Jojo começar uma sessão de drenagem corporal. Ela está passando por um intenso processo de emagrecimento - atualmente, está em recuperação de uma lipoaspiração no pescoço.

“E vamos para o vício né? Drenagem!”, declarou ela.

Para participar da sessão, Jojo colocou um biquíni e contou como gostava da peça. “Eu amo esse biquíni! Olha como ele é lindinho, tenho maiô, tenho muitas coisas dessa estampa!”, disse.

Após a sessão, a cantora aproveitou para renovar a marquinha de biquíni no sol do Rio de Janeiro.

Jojo Todynho (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

“Apresentou provas falsas”: Entenda a declaração feita pelo ex de Jojo Todynho

Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho, afirmou que a famosa apresentou provas falsas à polícia para dizer que ele havia lhe ameaçado no final de 2022 e, por isso, a medida protetiva teria sido revertida.

“Meu advogado entrou com o pedido, mas a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano. Agora em janeiro, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente”, contou o influenciador digital ao podcast “Não É Nada Pessoal”, no YouTube.

Na entrevista, o ex-militar disse que Jojo Todynho editou uma conversa entre eles para conseguir entrar com o recurso, mas ao recuperar a conversa original ele conseguiu levar às autoridades: “Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair porque não tinha provas o suficiente, e que nenhum momento eu a ameacei”, revelou Lucas. Veja a história completa aqui.

