Regina Duarte faz post transfóbico e deixa seguidores enfurecidos; confira

A atriz Regina Duarte voltou a criar polêmica no mundo virtual. Recentemente, a famosa usou o seu perfil oficial no Instagram para fazer uma reflexão e pontuou: “É possível que este meu post possa ‘estar sendo’ desrespeitoso com os as “todes” do nosso Brasil?! A intenção é puramente científica!”.

O alerta feito pela ex-atriz da TV Globo refere-se a uma imagem destinada a sigla LGBTQIA+ e diz que, independentemente de ser “LGBTQQICAPF2K+”, a pessoa “só tem duas opções”, quando precisa de cuidados médicos, que seriam o “ginecologista e o urologista”.

A postagem, que foi criticada por diversos usuários da rede social, traz ainda uma arte que mostra dois homens abraçados e uma terceira foto de uma ovelha. Nos comentários, um anônimo usou o mesmo discurso da atriz e disse: “Atores também só têm duas opções: serem artistas, aqueles que produzem e levam a arte adiante, ou ser Regina Duarte”.

Uma segunda pessoa questionou se Regina não teria outra coisa para fazer, além de pensar na sexualidade dos outros: “Eu aqui pensando como o ser humano é capaz de parar para pensar na opção, orientação sexual dos outros. Na minha mente uma pessoa dessa num é normal, não! Tô falando sério!”.

Vale destacar que o termo “todes”, usado para pessoas não binárias, na legenda da publicação também foi visto como ofensivo e fez um perfil perder a paciência com a famosa, que também atuou na secretaria da cultura, durante o governo de Jair Bolsonaro.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Paula chora e Cristian vira vilão: Briga repercute nas redes sociais

“Que mulher ridícula... Sempre foi assim, só que se mostrou assim agora.. porque as pessoas não mudam elas apenas se escondem até poderem se mostrar como é... Será que ela pensa que nunca vai precisar de ninguém... Deus me perdoe mas quando precisar de ajuda de alguém, tomara que seja de uma pessoa trans que vai salvar ela de alguma situação que precise de ajuda e vai ser a única pessoa por perto”, escreveu o anônimo, que criticou o tom de ironia do post.

Por fim, uma fã lembrou quando Regina Duarte buscava marcar seu nome na teledramaturgia: “Regina, eu lembro do início de sua carreira, da tua luta para se afirmar como uma grande atriz que você foi. Hoje você é uma das minhas maiores decepções”.

Essa não é a primeira vez que Regina Duarte faz postagem preconceituosa em relação à comunidade LGBTQIA+. Em janeiro, a famosa criticou o uso do termo neutro “todes” em cerimônias oficiais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No post, ela usou uma montagem para debochar do termo e disse que a expressão é uma “bobagem”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Falta de paciência de Tadeu Schmidt repercute entre os fãs do reality