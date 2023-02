Paola Carosella e Ana Maria Braga cozinham juntas no “Mais Você”; veja as reações

Paola Carosella foi ao “Mais Você” e deixou os fãs de Ana Maria Braga enlouquecidos. A famosa cozinheira tomou café com a veterana das manhãs da TV Globo e falou sobre maternidade, projetos na emissora e também sobre os restaurantes que comanda.

Ainda no programa desta terça-feira (14), a ex-jurada do “MasterChef Brasil” também disse que gostaria de cozinhar ao lado de Ana Maria e foi aplaudida pelos fãs do matinal: “Que respeito. A mulher, chef de cozinha podendo aproveitar para dar altas dicas no momento dela, apenas pediu para aprender um simples bolo cremoso de milho da Namaria. Dá gosto, gente”, escreveu um perfil.

Antes de assumir a cozinha, a veterana disse: “Hoje eu tenho um evento especial aqui na cozinha. A minha convidada disse que pode me dar dicas maravilhosas, mas ela disse que quer aprender o bolo cremoso de milho”.

Toda vez que eu vejo a @PaolaCarosella eu me apaixono mais ainda por ela.



Ela eh simplesmente perfeita caras#MaisVoce pic.twitter.com/26oSc9Lffx — FUTURO EX BBB, ou não (@Lndrnzlr) February 14, 2023

Paola Carosella também foi convidada para a festa junina de Ana Maria Braga, que é feita anualmente: “Você, sua filha e o seu namorado estão convidados”, disse Ana. Em seguida, a chef agradeceu e disse que gostaria muito de ir.

Ao longo do programa, a famosa chef argentina foi elogiada por sua participação no programa de Ana Maria: “As cozinheiras mais amadas desse mundão faltou só a vovó Palmirinha ,Paolla e Namaria divas demais”, escreveu uma anônima.

Outro perfil falou da alegria de Paola ao participar da atração: “Paola Carosella brilhando no ‘Mais Você’. Muito linda, inspiradora. Força Paola! Você vai vencer muito nesses novos desafios, novas portas estão se abrindo. Tudo na vida tem um propósito! Te amamos”.

LEIA TAMBÉM: Cobras incomodam audiência do “Encontro”; confira as reações da web

Vale destacar que a ida de Paola Carosella ao “Mais Você” acontece depois que o colunista Alessandro Lo Bianco, do “A Tarde é Sua”, disse que ela seria a substituta de Ana Maria Braga.

Paola Carosella terá programa de entrevistas no GNT (Reprodução/Band)

De acordo com o jornalista da RedeTV!, a emissora carioca estaria preparando a ex-jurada do “MasterChef Brasil” para assumir as Super Manhãs da Globo. Ele ainda afirmou que a chef estaria se preparando para gravar um piloto nos estúdios do “Mais Você”, em São Paulo.

“O verdadeiro plano da Globo é colocar a Paola dentro das ‘Super Manhãs’, ainda não se sabe exatamente como. Mas a única certeza que a emissora tem é que o ‘Mais Você’ precisa acabar. Já decretaram o fim”, disse Alessandro no programa da RedeTV!, que acredita que a Globo aproveitou os jogos da Copa do Mundo para gravar os pilotos com Paola Carosella.

LEIA TAMBÉM: “Apresentou provas falsas”: Entenda a declaração feita pelo ex de Jojo Todynho