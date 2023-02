Pabllo Vittar promete clipe para faixa de novo álbum

Essa é para os fãs: a cantora Pabllo Vittar garantiu que a música “Penetra”, faixa de seu novo álbum “Noitada”, terá sim uma atenção especial.

A faixa será um dos singles do disco e deve ganhar um clipe na cidade de Salvador. “Eu quero fazer uma coisa legal, uma festa real, chamar as gatas que fazem o movimento do pagodão para estarem comigo, enaltercer mesmo”, declarou a artista, em entrevista ao portal G1.

A música está entre as que mais estão repercutindo do novo álbum, principalmente por conta de desafios no TikTok. Ela se junta a outras faixas, como “Zona de Perigo”, de Léo Santana, como um dos hits do Carnaval 2023.

Ouça “Penetra”:

Próximo álbum

A cantora disse já estar trabalhando em seu sexto álbum de estúdio e adiantou: será voltado para o mercado internacional.

“Mood com músicas que tocam e quando você dá play solta sintonias e melodias”, brincou a cantora, sem fazer mais grandes revelações. Pabllo, porém, garantiu que o disco terá sim músicas cantadas em língua portuguesa.

Laboratório para novo álbum

Segundo Pabllo, “Noitada” está entre seus discos favoritos. “As músicas contam o que aconteceu comigo”, declarou ela, que revelou ter frequentado festas em São Paulo, Rio e Minas para conseguir compor as faixas do álbum.

“É um contraponto aos meus outros trabalhos, com um storytelling muito bem amarrado”, reforçou. “Esse processo de ‘como eu vou passar isso aqui para o meu álbum’ foi uma das coisas mais bacanas”, disse.

“Noitada” é o primeiro álbum somente com inéditas após a pandemia de covid-19. O momento afetou profundamente a cantora, que disse ter se sentido esgotada.

“Já teve dia de subir no palco com vontade de ficar na cama. É horrível fazer algo que você ama se sentindo desse jeito”, revelou.

