Marido de Rita Lee faz declaração para cantora e foto viraliza

Rita Lee reapareceu em uma foto divulgada por seu marido, o músico Roberto de Carvalho, em uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (13).

A imagem é uma declaração de amor do esposo, em que a cantora aparece com uma bandeja de café da manhã. Na legenda do Instagram, Roberto colocou diversos emojis de coração.

A declaração vem no embalo do Dia de São Valentim, celebrado no dia 14 de fevereiro. A data está associada ao Dia dos Namorados no exterior, mas é comum que postagens românticas acabem pipocando no Brasil mesmo assim.

Não demorou muito e logo a imagem de Rita Lee passou a viralizar nas redes sociais. A postagem original já conta com mais de 45 mil curtidas, em menos de 12h de publicação.

Há anos Rita Lee é reclusa, quando o assunto é vida pública. Suas redes sociais são quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico.

Desde que passou por um tratamento contra um câncer, os detalhes de sua vida pessoal nas redes diminuíram mais ainda. Talvez por isso os fãs tenham se surpreendido com a foto da cantora, divulgada pelo marido.

Rita Lee descobriu um câncer no pulmão esquerdo, em maio de 2021. Contudo, após o tratamento, o tumor voltou a regredir e o estado de saúde da artista melhorou. Ela recebeu alta em abril do ano passado. Desde então, passou a publicar fotos de seu cabelo voltando a crescer, após as sessões de quimioterapia.

Rita Lee e Roberto de Carvalho são casados há 26 anos e têm três filhos: Roberto, Antônio e João.

