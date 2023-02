Fãs fazem teorias sobre quem morre no último filme de ‘Guardiões da Galáxia’

O trailer de “Guardiões da Galáxia Vol. 3″ pode ter revelado um detalhe muito importante: quem deve morrer no final da trilogia dos heróis espaciais da Marvel.

O terceiro longa da saga teve suas novas imagens reveladas no último domingo (12), durante o intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano.

Os fãs mais atentos perceberam algo que pode ter passado despercebido para a maioria das pessoas, mas não para os mais detalhistas: uma das cenas mostra uma equipe reduzida.

Este é apenas o segundo trailer do filme de James Gunn, mas já é possível sentir o clima de despedida. Inclusive, o próprio diretor já confirmou que o final será mais dramático, com mortes ao longo da história.

Por isso, teve quem assistiu ao vídeo já buscando pela resposta. Para esses fãs, a teoria é a seguinte: já que uma das cenas mostra uma equipe reunida, mas sem a presença de Senhor das Estrelas, o Rocket e o Groot, é possível que esses sejam os nomes eliminados da equipe. O grupo aparece em sua formação completa na cena, mas sem a presença dos três citados e com feições tristes (na minutagem 1min43s).

Vale lembrar que Groot já teve uma falsa morte na saga dos Vingadores e acabou retornando, em uma nova versão arbórea. Contudo, os outros dois não parecem se beneficiar do mesmo tipo de longevidade.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3″ tinha sua estreia marcada originalmente para o ano de 2020, mas passou por diversos problemas nos bastidores - incluindo a demissão e recontratação posterior do diretor James Gunn.

A nova data está marcada para o dia 5 de maio de 2023. Assista ao novo trailer:

