Descubra os significados ocultos por trás do emblema oficial da coroação do rei Charles

A família real adora símbolos ocultos. Dos broches da falecida rainha Elizabeth aos sutis acenos de Kate Middleton à princesa Diana, muitas vezes há mais história do que você poderia esperar no que a realeza veste, diz e faz. Portanto, não é de surpreender que, quando o Palácio de Buckingham revelou o emblema oficial da coroação do rei Charles (74), houvesse vários significados sutis no design.

O emblema foi compartilhado na conta oficial do Instagram da família real na sexta-feira, 10 de fevereiro. “O novo emblema da coroação foi revelado!” a legenda lida. “O emblema estará presente em todos os eventos históricos de maio, incluindo festas de rua, reuniões comunitárias e mercadorias oficiais”.

À primeira vista, o gráfico pode simplesmente parecer um lindo desenho floral (nas cores Union Jack, é claro): o centro apresenta uma coroa azul cercada por flores vermelhas e a imagem é circulada por um texto que diz: “Rei Charles III • Coroação • 6 de maio de 2023.” No entanto, a legenda indica que esta insígnia é mais do que aparenta.

“O design apresenta a rosa da Inglaterra, o cardo da Escócia, o narciso do País de Gales e o trevo da Irlanda do Norte, em homenagem ao amor do rei pelo mundo natural”, observa a legenda. “Juntas, as flores criam a forma da Coroa de Santo Eduardo, com a qual Sua Majestade será coroada em maio.”

Sir Jony Ive e o coletivo LoveFrom projetaram o símbolo e, refletindo sobre ele, Sir Jony disse em um comunicado: “[Ele] fala do feliz otimismo da primavera e celebra o início desta nova era carolina para o Reino Unido”.

A coroação do rei Charles acontecerá no sábado, 6 de maio, na Abadia de Westminster, onde a cerimônia será conduzida pelo arcebispo de Canterbury.

Quanto ao restante da programação do fim de semana, domingo, 7 de maio, haverá um concerto especial cortesia da BBC (mas os artistas ainda não foram anunciados). Nesse mesmo dia, Big Lunches acontecerá em todo o Reino Unido. Então, na segunda-feira, 8 de maio, haverá o Big Help Out, que é um evento que une pessoas com esforços voluntários em toda a Commonwealth.