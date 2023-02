Cobras incomodam audiência do “Encontro”; confira as reações da web

Patrícia Poeta começou o “Encontro” desta terça-feira (14) mostrando o vídeo de uma família que teve o quarto invadido por diversas cobras, que estavam no teto do cômodo. Mas, a história desagradou quem acompanhou o matinal.

Aproveitando que o tema estava na nuvem de palavras do telão, um telespectador brincou que o programa da TV Globo poderia mudar o seu nome: “Três pautas do ‘Encontro’ vindo da internet, já pode virar ‘Encontro com a Internet’”, escreveu ele.

Uma outra pessoa também brincou com a situação e disse que as cobras foram descobertas por causa de alguns desaparecimentos: “Aí você descobre porque o gato sumiu, depois o cachorro, e por último o coelho. As cobras comeram”.

Patrícia Poeta fala de cobras no "Encontro" e recebe críticas na web (Reprodução/Globo)

A atriz Erika Januza, que foi a convidada do “Encontro com Patrícia Poeta”, aproveitou para comentar que não conseguiu ver o vídeo por completo: “Eu só assisti até a metade. Depois eu passei rapidinho”, disse a famosa, que esteve no elenco da 3ª temporada do “The Masked Singer Brasil”.

Mas nem tudo foi diversão, já que desde que Patrícia Poeta assumiu o “Encontro” a falta de espaço para o entretenimento é criticado por quem já acompanhava o programa da TV Globo: “Qual é a necessidade do ‘Encontro’ começar o programa mostrando este vídeo das cobras? Desnecessário!”.

Aí você descobre porque o gato sumiu, depois o cachorro, e por último o coelho. As cobras comeram 🤣#encontro — Bele Barcellos (@Bele_Barcellos) February 14, 2023

Um outro perfil também pontuou qual seria sua reação ao ver que seu quarto estava repleto de cobras: “Credo que nojo!! Eu com certeza iria desmaiar com esse monte de cobras”, escreveu a anônima.

Por fim, outro anônimo contou que não iria ficar na casa: “O vídeo das cobras no teto se fosse na minha casa eu venderia a casa. Vai que elas voltam ou tem os filhos que já sabem o endereço”.

Snake was stuck in the ceiling and then this happened 😳👀 pic.twitter.com/RdfhWOlxki — Daily Loud (@DailyLoud) February 13, 2023

O programa da TV Globo contou ainda com Tati Machado, que levou o resumo do “BBB 23″ e os conflitos do último Jogo da Discórdia.

