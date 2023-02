BBB 23: Paula chora e Cristian vira vilão: Briga repercute nas redes sociais

Paula chora ao falar sobre Cristian no Jogo da Discórdia do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

A briga entre Paula e Cristian continua dominando as redes sociais e os posts dos fãs do “BBB 23″, que assistiram atentamente ao quinto Jogo da Discórdia e opinaram sobre os ataques feitos pelos participantes.

Tentando defender a sister, um anônimo comentou sobre o fato de Cristian ter se aproximado apenas por jogo: “Mas foi! Ele que começou com isso de ter relacionamento com Paula para colher informação e até Fred achou que isso pegaria mal. Gustavo e também Gabriel”, pontou.

Outro usuário do Twitter também atacou Cristian e disse: “Ele já fazia esse jogo de levar informações de um grupo para outro há muito tempo. Inclusive a aproximação dele com a Bruna e Paula foi por causa disso, não que só ele fez isso, mas no caso dele e o Nicácio ele deveria ter permanecido no grupo dele. Agora vai levar votos de todos”.

Paula é traíra tanto quanto Cristian — Thereza Fontoura (@therezafontoura) February 14, 2023

Porém, um terceiro perfil afirmou que Paula, que foi uma das mais votadas da Casa de Vidro para entrar no “Big Brother Brasil”, é uma mentirosa: “Assistindo o Jogo da Discórdia, não sei como a Paula e o Gustavo conseguem mentir tanto e de forma tão descarada”.

Vale destacar que durante o Jogo da Discórdia do “BBB 23″, Paula mostrou que estava chateada com a atitude de Cristian e chorou e ficou com a voz embargada ao relembrar o quanto se sentiu traída.

Ele pedindo desculpas pra Paula é a coisa mais feia e fria de todo mundo. Ela é péssima mas essa sensação de traição é muito real ainda mais que ele tentou bancar o sedutor só pra ser favorecido #bbb23 — dj juninho portugal (@clovxs) February 14, 2023

Durante a dinâmica desta segunda-feira (13), a sister acusou o empresário de querer tirar vantagem: “Eu vou de uma pessoa que eu adoro demais para uma pessoa que eu não consigo engolir. Eu vou falar diretamente nos olhos do Cristian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo”.

Em seguida, ela relembrou que o brother afirmou que a salvaria de um Paredão: “Você nunca teve nada para me dizer de jogo. Você não tinha nada para me oferecer no jogo. Eu só vi que você ficava sozinho na casa e não se sentia confortável em estar dentro do seu grupo”.

No grupo dele, era só dizer que falou aquilo pq o grupo dele estava lhe pressionando pelo fato dele andar com a Paula e Bruna, e o grupo não queria a amizade! Mas ficou tão nervoso q não soube sair da sinuca d bico q o grupo colocou ele. Cowboy um falso, pois estava falando mal — Marcio Porto da Conceição (@GoiabaHe) February 14, 2023

Abalada, Paula disse que só queria levar Cristian para perto.: “Eu não consigo engolir. Eu escolhi confiar em você e não tive essa troca de volta. Saí de traidora no meu grupo porque queria te salvar. Hoje, se eu voltar, a sua vida não vai ser fácil aqui dentro. Quero que você vá do céu ao inferno, como eu fui ontem”.

Cristian não ficou calado e resolveu se defender durante o quinto Jogo da Discórdia: “Infelizmente é isso, a Paula confiou muito. Eu me perdi no jogo do ‘BBB’, e com as pessoas. Uma coisa que eu tenho em mim é que eu não sou o cara que se aproxima das pessoas só por vantagem. Eu fui errado em misturar o jogo com pessoas”.

