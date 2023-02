BBB 23: Machismo e mentiras são colocados em check no Jogo da Discórdia

Key Alves discute com Paula no Jogo da Discórdia do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

O clima do Valentine’s Day, quando é celebrado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e em outros países, invadiu a dinâmica do Jogo da Discórdia do “BBB 23″, onde os confinados tinham que dar flechadas uns nos outros.

Mas, não se engane, pois elas não eram tão positivas. Segundo Tadeu Schmidt, as flechas eram divididas em três tipos: amarela, para quem se esconde atrás dos outros; verde, para quem quer mandar em todo mundo; e vermelha, para quem os brothers não conseguem engolir.

A partir disso, Key Alves escolheu dar a flecha vermelha para Paula, que está emparedada e pode ser eliminada nesta terça-feira (14): “Falar aqui na frente que nunca falou de jogo [com o Cristian]...Você está mentindo para o Brasil inteiro”, justificou a jogadora de vôlei.

A famosa também alegou que ficou incomodada com as atitudes da sister na noite de domingo (12), quando foi formado o primeiro Paredão Quádruplo da temporada: “Achei ridículo da sua parte falar que vai bater nele, agredir ele. Foi um puro VT, que é o que você faz o tempo inteiro”.

O conflito entre elas seguiu e Paula rebateu as críticas que recebeu durante o quinto Jogo da Discórdia do “BBB 23″. Depois de ouvir tudo, ela deu sua versão da história: “Chegou para mim que eu fiz um pacto com Cristian... Isso não aconteceu. É muito difícil você estar num meio e não se sentir parte. Por isso que decidi trazer ele”.

Mas, o conflito não ficou apenas entre as sisters. Durante a dinâmica, Fred disse que Cristian foi machista e deu uma flecha de “não consigo engolir” para o empresário: “Usufruiu do contato pessoal que ele teve com a Bruna e com a Paulinha para ter informações”, começou o famoso.

BBB 23: Fred chama Cristian de machista durante o Jogo da Discórdia (Reprodução/Globo)

Em seguida, o influenciador digital completou: “Ele pega e fala para a gente: ‘Vocês acham que foi só por isso?’. Sendo que ele chega para o grupo dele todo bambambã falando: ‘Olha lá, peguei informações das meninas”.

Por fim, Fred contou um momento desconhecido por alguns participantes do reality show: “Aí dá selinho em uma escondido da outra, fala que pega quando quer, que está carente... Ainda foi machista, além dessa questão do jogo, mas nem vou falar isso para não expor as meninas”.

