BBB 23: Falta de paciência de Tadeu Schmidt repercute entre os fãs do reality

Tadeu Schmidt dá bronca durante o Jogo da Discórdia do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Desta vez, o apresentador Tadeu Schmidt não deu mole para os confinados do “BBB 23″. Durante o quinto Jogo da Discórdia, que aconteceu nesta segunda-feira (13), ele acabou dando uma bronca em alguns brothers e viralizou nas redes sociais.

Ao interromper a dinâmica, onde os participantes tinham de dar flechadas uns nos outros, o famoso pediu para interromper quando percebeu que alguns confinados estavam fugindo das flechas: “Antes de continuar, só falar uma coisa para vocês: aqui é o Jogo da Discórdia. Não é Jogo do Elogio, e também não é o jogo de fazer as pazes. Então, por favor, não é para fazer”.

Bronca do Tadeu pro Gabriel e Sapato sobre o Jogo da discórdia #BBB23 pic.twitter.com/v6dSCuVmQQ — NewsBBB #BBB23 (@nnewsbbb) February 14, 2023

Em seguida, ele nomeou para quem estava dando a bronca: “Gabriel, não é para fazer isso de dar um recado. Você pode dar o recado para a casa no momento em que quiser, o dia inteiro. Pode pedir para todo mundo fazer aquilo que você acha melhor em qualquer momento do dia. Sapato também pode fazer elogio para Amanda em qualquer momento do dia. Agora é o Jogo da Discórdia, é dar a flechada e é isso que a gente vai fazer”.

Mas a pessoa tá no jogo da discórdia ela fala oq quiser, achei um porre o tadeu ficar intrometendo assim — Dan (@danilozvd) February 14, 2023

A postura de Tadeu deixou os fãs do “BBB 23″ empolgados e rapidamente lotou as redes sociais de comentários: “Sobre o Jogo da Discórdia quem brilhou mais? Tadeu Schmidt: ‘não é hora de elogio ou de fazer as pazes’”, pontuou uma internauta.

O tanto que o Tadeu deve está rindo. Kkkkkk — 🍞🤙✨ (@Joseanejosymed1) February 14, 2023

Um outro perfil também criticou a postura dos confinados: “Não me desce também, desde antes de ser líder ele não é verdadeiro. Uma pena, poderia ganhar o público, mas só consegue falar no quarto com a tal da Key, quando sai dali, Tadeu tem que ficar chamando atenção pra falar, sem contar, que até agora, ele foi ao extremo mentiroso”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Machismo e mentiras são colocados em check no Jogo da Discórdia

Tadeu devia pedir pros melhores amigos se despedirem dos emparedados — chataissa (@souumachata) February 14, 2023

Já um terceiro perfil brincou: “No próximo Jogo da Discórdia o Sapato vai colocar a plaquinha no Tadeu”.

Vale destacar que durante a dinâmica, Cara de Sapato reagiu e se desculpou por sua atitude ao tentar justificar a decisão de tentar elogiar Amanda: “Desculpa, Tadeu, mas eu estava tentando fortalecer um argumento sobre a Amanda para vir com a questão do elo fraco”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Paula chora e Cristian vira vilão: Briga repercute nas redes sociais