“Apresentou provas falsas”: Entenda a declaração feita pelo ex de Jojo Todynho

Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho, afirmou que a famosa apresentou provas falsas à polícia para dizer que ele havia lhe ameaçado no final de 2022 e, por isso, a medida protetiva teria sido revertida.

“Meu advogado entrou com o pedido, mas a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano. Agora em janeiro, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente”, contou o influenciador digital ao podcast “Não É Nada Pessoal”, no YouTube.

Na entrevista, o ex-militar disse que Jojo Todynho editou uma conversa entre eles para conseguir entrar com o recurso, mas ao recuperar a conversa original ele conseguiu levar às autoridades: “Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair porque não tinha provas o suficiente, e que nenhum momento eu a ameacei”, revelou Lucas.

Jojo Todynho e Lucas Souza seguem brigando na web (Reprodução/Instagram)

O assunto voltou à tona por causa da nova briga entre o ex-casal, que ganhou as redes sociais nos últimos dias. Mas, desde que colocaram um ponto final no casamento, Jojo e Lucas trocam farpas. Para quem não se lembra, em dezembro, a famosa fez um Boletim de Ocorrência contra o influencer por violência psicológica, na Delegacia de Atendimento à Mulher, de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Na época, a advogada de Jojo Todynho alegou que tudo estava em sigilo, mas que seria resolvido da melhor forma. Nathalia Azevedo, que cuida dos interesses da cantora, disse ainda que “toda violência seja física ou psicológica deve ser registrada”.

Após boletim de ocorrência, Lucas Souza não pode falar de Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

“Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada. Vim abrir um B.O, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, nas tentativas de pedir para voltar e eu negando... Ontem, ele me agrediu verbalmente”, disse a apresentadora, em um vídeo postado no Instagram.

A vencedora de “A Fazenda 12″ também mandou um recado para o ex-marido: “Não compre briga sem saber da história. Fui colocada como vilã, entre outras coisas, e preferi calar, porque tenho uma assessoria e um jurídico que responde por mim. E tenho contratos também”.

