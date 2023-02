Xuxa conta detalhes de briga com irmã: ‘bloqueei ela’

As irmãs Mara e Xuxa Meneghel (Reprodução)

A apresentadora Xuxa abriu o coração e revelou como aconteceu a briga com sua irmã, Mara Rubia, que morreu no começo deste mês de fevereiro.

Em entrevista ao jornal O Globo, a Rainha dos Baixinhos comentou a dor da perda da irmã mais velha. “Esses dias, perdi minha irmã. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo”, disse a loira.

Xuxa disse ter se surpreendido com a morte repentina de Mara. “Estava com viagem marcada para o Brasil. Acordou com um resfriado e acabou assim”, contou.

As primeiras notícias da morte de Mara chegaram ao Brasil apenas na semana passada, quando a assessoria de imprensa da família liberou a nota. Contudo, apesar do texto afirmar que as duas se falavam com frequência, Xuxa desmentiu a informação para o jornal carioca.

“É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política”, revelou a apresentadora.

Xuxa disse ter se arrependido da atitude agora que perdeu a irmã e acabou fazendo uma reflexão sobre como a vida é efêmera. “Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”, analisou.

Mara Rubia Meneghel morreu no dia 1º de fevereiro, aos 67 anos de idade, vítima de uma embolia pulmonar. Ela morava em Barcelona, cidade da Espanha.

Xou da Xuxa

O programa que fez sucesso nas décadas de 80 e 90 e alçou a apresentadora ao estrelado, o Xou da Xuxa, será repisado no Canal Viva, em comemoração aos 60 anos da artista. Xuxa faz aniversário em 27 de março e a reprise dos programas começa no dia 4 de março. A reprise conta com 17 episódios.

Leia também: Alessandra Negrini chama atenção com ensaio pré-carnaval nas redes sociais