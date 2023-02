Três detalhes que podem ter passado batido no trailer de ‘The Flash’

Após anos de expectativa para o primeiro filme solo do super-herói Flash, finalmente as primeiras imagens do longa do Velocista Escarlate foram reveladas ao público no último domingo (12).

E com direito a toda pompa: a Warner Bros. aproveitou um dos intervalos do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, para divulgar o primeiro trailer completo de “The Flash”.

Assista:

Após a emoção de ver um filme que quase foi engavetado por conta dos problemas com Ezra Miller, estrela principal do novo longa, muitos fãs podem ter perdido alguns detalhes importantes. Confira:

1. Reescrevendo a linha do tempo

Após a novela de recontratação e demissão de Henry Cavill para o papel de Superman muita gente está na dúvida sobre como a DC fará a estruturação de seu universo compartilhado, agora sob o comando do diretor James Gunn. O trailer de “The Flash” pode apontar para uma direção: ao que tudo indica, o super-herói corre tanto que acaba não apenas voltando no tempo como indo parar em uma dimensão paralela. Uma das consequências é a ausência de meta-humanos - incluindo o Superman.

Isso é mostrado no trailer com a presença dos vilões de “O Homem de Aço”, General Zod (Michael Shannon) e Faora (Antje Traue), que estão mais vivos do que nunca. Além disso, a cena final do filme de Zack Snyder também aparece no trailer.

2. Aumentando a linha do tempo

“The Flash” serve não apenas para abrir um novo capítulo para o Universo DC, mas também para agregar todos os filmes que a DC já produziu sob um mesmo guarda-chuva. Se até então o universo compartilhado era considerado oficial apenas a partir de “O Homem de Aço”, de 2013, agora todos os filmes anteriores também passam a ser do cânone.

Como? Com a presença do ator Michael Keaton, intérprete de Batman nos anos 1990. E isso não é uma substituição: Ben Affleck, que deu vida ao Homem-Morcego em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” e “Liga da Justiça” também retorna ao papel.

3. Bagunçando a linha do tempo

Outro ponto que o trailer de “The Flash” revela é como o herói de Ezra Miller estará extremamente confuso em sua missão. Serão dois Flashes em tela, ao mesmo tempo, um mais maduro e outro mais “em início de carreira”. Isso promete bagunçar a linha do tempo, misturando passado e presente da linha cronológica da DC, abrindo espaço para manter apenas o que for conveniente para o estúdio.

Talvez após o filme, as decisões de James Gunn em manter parte do elenco antigo e renovar a outra possa fazer mais sentido para os fãs.

Leia também: Carnaval de São Paulo tem blocos programados para dias de semana