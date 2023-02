Sabrina Sato ousa e desfila vestida de noiva em ensaio do Carnaval do Rio

A apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção ao desfilar na Sapucaí neste fim de semana. Rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, ela escolheu um look que misturou tradição e ousadia para o último ensaio técnico da agremiação no sambódromo carioca.

A fantasia remete diretamente a uma noiva, por conta do véu e da cor branca dos detalhes. Contudo, todo o restante da composição é composta por apenas linhas de pérolas, deixando todo o corpo da musa do Carnaval à mostra.

“Vai ter casório na Sapucaí! Vamos com tudo minha Vila Isabel”, torceu a apresentadora, ao escrever a legenda da publicação em sua conta oficial no Instagram, onde revelou aos seguidores os detalhes do look.

Confira:

Vale lembrar que o enredo da escola este ano é “Nessa festa, eu levo fé”, que levará ao sambódromo do Rio de Janeiro uma procissão de diferentes crenças e religiões em seu samba-enredo.

Anualmente, Sabrina faz uma verdadeira maratona durante o Carnaval, já que desfila tanto pela agremiação carioca quanto pela escola de samba paulistana Gaviões da Fiel.

Através dos comentários, fãs e famosos se derretam pela apresentadora. “Casa comigo Sabrinaaaa!”, pediu a atriz Juliana Paes. “Embaixadora da beleza!”, declarou a atriz Taís Araújo. “Sim, eu aceito!”, brincou o influenciador digital Esse Menino, em alusão à fantasia de casamento.

“Só caso se for assim”, comentou um fã anônimo de Sabrina. “Maravilhosa como sempre”, parabenizou outra.

