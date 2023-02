Pocah chama atenção com look vermelho em carnaval de rua do Rio

A cantora Pocah aproveitou bem o pré-carnaval: do alto do trio elétrico do bloco Carrossel de Emoções, a morena chamou a atenção de seus fãs com um look ousado.

A voz de “Não Sou Obrigada” surgiu com uma roupa completamente vermelha, com uma pochete que dizia “eu chego pegando fogo”.

“A folia oficialmente começou. A gente já está 100% carnavalizado e pronto pra tudo que vem por aí”, escreveu o perfil do bloco carnavalesco nas redes sociais.

Pela sua conta oficial no Instagram, a cantora também chamou os foliões para a rua. “Vamo pra folia, minha gente”, convidou Pocah.

O Carrossel de Emoções é um dos maiores blocos do Rio de Janeiro. Começou a desfilar nas vias cariocas em 2012, na orla da Barra da Tijuca, bairro da zona oeste da capital fluminense. Contudo, este ano mudou de endereço e passou para a região central da cidade, na Avenida Presidente Antônio Carlos.

Além de Pocah, o bloco também contou com apresentação do ator e cantor Tiago Abravanel.

