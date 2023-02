‘Pânico 6’: Estes são os novos pôsteres ‘cortantes’ com Jenna Ortega, Courteney Cox e mais

A divulgação de ‘Pânico 6′ tem sido fortemente trabalhada nas redes sociais, haja vista a reta final para o lançamento do longa de terror slasher. Com a produção prestes a entrar em cartaz, no dia 9 de março deste ano, os materiais promocionais têm mexido com as teorias da audiência sobre os possíveis assassinos mascarados.

Nesta segunda-feira (13), cada personagem de peso do sexto volume ganhou um pôster oficial solo. Cada um deles segura uma com o rosto do Ghostface espelhado no reflexo. Para os que não forem assassinos, será melhor buscar uma estratégia de sobrevivência para não ser uma presa mortal do objeto cortante.

Confira os pôsteres:

A trama já conta com diversas teorias sobre a volta de assassinos anteriores, reviravoltas sobre mocinhos tornando-se em vilões, possíveis mortes marcantes, entre outras discussões. Pela primeira vez se passando em outra cidade, ‘Pânico 6′ promete ser o longa mais violento da franquia, além de inovar-se dentro se eu próprio universo.

Leia mais:

Sinopse vazada

Além de o cenário migrar da fictícia cidade de Woodsboro para Nova York, contendo arcos mais violentos e muito gore, o sexto volume de ‘Pânico’ não se limitará a poucas novidades na trama.

Recentemente, foi descoberta uma suposta sinopse integral de ‘Pânico 6′, divulgada pelo portal Alamo Drafthouse. No texto, é possível notar uma mudança de arco e elementos novos para a franquia. Leia:

“Enquanto os sobreviventes do recente ataque em Woodsboro viajam para Nova York para a faculdade, Tara, nossa ‘final girl’, começa a experimentar colapsos psicológicos maníacos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima para ser respondida.”

Tara, interpretada por Jenna Ortega, foi colocada como a ‘final girl’ da nova fase da franquia, enquanto sua irmã, Sam (Melissa Barrera), assume um papel inusitado. Tão difícil quanto decifrar o Ghostface é saber quem conseguirá sobreviver.

Assista ao trailer oficial: