Fotos revelam detalhes do casamento de Candoca e José em “Mar do Sertão”; confira

Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé) dão um beijo apaixonado em "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Após mais de 10 anos de espera, Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé) vão finalmente subir ao altar em “Mar do Sertão”, novela exibida na faixa das 18 horas. Nas fotos, é possível entender como será a cerimônia, que está prevista para ir ao ar a partir de segunda-feira (13).

É claro que a protagonista da novela estará muito emocionada e será conduzida até o altar pelo Coronel Tertúlio (José de Abreu), que passa a ser seu sogro novamente. Aliás, Tertulinho (Renato Góes) também acompanha a cerimônia, ao lado de Xaviera (Giovana Cordeiro).

Tereza (Clarissa Pinheiro), Timbó (Enrique Diaz), José (Sergio Guizé), Coronel Tertúlio (José de Abreu) e Candoca (Isadora Cruz) em "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Na cena de “Mar do Sertão”, a jovem faz questão de dizer o quanto está feliz por tê-lo ali, ao seu lado, e Tertulinho afirma que fez está fazendo o sacrifício por ela e por Manduca (Enzo Diniz). Além disso, todos os convidados estarão aguardando ansiosos pela chegada da noiva em Briosa.

A cerimônia é conduzida por padre Zezo (Nanego Lira), pela pastora Dagmar (Heloisa Jorge) e por um juiz de paz, que ressaltam o poder do amor e dos recomeços. Assim, diante dos amigos de Canta Pedra, Candoca e José dizem “sim” um outro.

Candoca (Isadora Cruz), Lorena (Mariana Sena) e Labibe (Theresa Fonseca) em "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Em "Mar do Sertão", Timbó (Enrique Diaz) e Tereza (Clarissa Pinheiro) são convidados para o casamento de Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé) (Fábio Rocha/Globo)

Coronel Tertúlio (José de Abreu) leva Candoca (Isadora Cruz) ao altar em "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé) se casam em "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Xaviera (Giovana Cordeiro) e Tetulinho (Renato Góes) também vão ao casamento dos protagonistas de "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Golpe de mestre

Ainda em “Mar do Sertão”, Deodora (Débora Bloch) não pretende ficar sem os luxos que tinha e, por isso, decide armar para arrancar o dinheiro dos moradores da cidade de Canta Pedra.

Depois de ser nomeada como Diretora de Obras da cidade fictícia, a vilã da novela busca uma maneira de prejudicar Timbó (Enrique Diaz) e consegue confiscar todo o petróleo, além de criar novos impostos para prejudicar a todos.

Na novela "Mar do Sertão", Deodora (Débora Bloch) arma plano contra todos os moradores de Canta Pedra (Reprodução/Globo)

Deodora também tem Vespertino (Thardelly Lima) e Floro (Leandro Daniel) em suas mãos: “Primeiro, aprovamos o novo plano diretor da cidade, que inclui obras do petróleo, seus asnos. Depois, abiscoitamos uma gorda parte, pois o petróleo pertence ao poder público por assim dizer…”, afirma ela.

Ela ainda cria novos impostos e exige que as igrejas tenham que contribuir, para afetar Dagmar (Heloísa Jorge).A novela “Mar do Sertão” é criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman.

