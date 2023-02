Falha técnica e ‘BBB 23’: Programa da TV Globo vive momentos de tensão

No Encontro, Patrícia Poeta tentou aprender a coreografia do hit do Carnaval 2023 (Reprodução/Globo)

Quem acompanha o “Encontro com Patrícia Poeta” nas manhãs da Globo já está acostumado com a conversa entre Ana Paula Araújo, que comanda o “Bom Dia Brasil” e a apresentadora do programa de variedades. Mas, uma possível falha técnica movimentou os bastidores da TV Globo.

Nesta segunda-feira (13), ao encerrar o telejornal, Ana Paula disse “agora vamos ao ‘Encontro’, mas nada aconteceu e a jornalista ficou um pouco sem jeito e precisou terminar a atração sem colocar Patrícia Poeta no telão do “Bom Dia”.

Logo em seguida, Patrícia Poeta começou o matinal da TV Globo falando sobre as principais notícias do dia e não deu espaço para o possível erro técnico. Ao abrir o programa, a famosa falou sobre a vitória do time feminino do Corinthians e também sobre os crimes mais comentados naquele momento.

O Paredão do “BBB 23″ também foi um dos assuntos levados ao ar no ‘’Encontro”. Nesta segunda-feira (13), Tati Machado sentou no sofá para falar sobre a noite de ontem: “#Encontro falando do ‘BBB’ sem citar o protagonista de ontem...é uma piada mesmo esse programa”, criticou um anônimo.

Outro telespectador também criticou a jornalista: “Essa construção de narrativa por Tati Machado no ‘Encontro’ é totalmente equivocada. Sarah Aline não foi craque do jogo, ela só precisava fazer isso para endossar o voto que também ela não deu na Amanda e quebrou o acordo do oceano. Domitila e ela também não votaram com o grupo. E aí?”.

Vale lembrar que Paula, Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê enfrentam o quarto Paredão do “BBB 23″ e o resultado será dado na noite desta terça-feira (14), durante o programa ao vivo.

Mas, ela foi elogiada por explicar a coreografia de “Zona de Perigo”, música cantada por Léo Santana, que virou um dos hits do Carnaval de 2023: “Tati Machado maravilhosa, tá explicando o hit melhor que meu professor de dança da academia!”.

