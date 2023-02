Cozinha infantil de luxo? Bianca Andrade compartilha foto do filho em brinquedo e web reage (Reprodução/Instagram @bianca)

Bianca Andrade registrou em suas redes alguns takes de seu filho, Chris, brincando em uma cozinha luxuosa na última sexta-feira (10). O menino é fruto do relacionamento entre a ex-BBB, empresária e influenciadora digital com o atual confinado do BBB 23, Fred.

Nos registros publicados pela empresária, Chris aparece brincando no cômodo luxuoso de brinquedo, comportando seu tamanho. Há diversos itens de cozinha de brinquedo espalhados pelo espaço como microondas, geladeira, batedeira, liquidificador, máquina de café expresso, entre outros utensílios.

O espaço adquirido por Chris é o sonho de consumo de muita criança por aí. Afinal, o menino conta com diversos itens para brincar de casinha sem a necessidade de improvisar muita coisa.

Web reage à casinha de luxo de Chris

Assim que Bianca Andrade compartilhou os registros do filho, diversos internautas comentaram sobre o espaço da criança. Rolou até mesmo comparações de como as cozinhas de brinquedo eram antigamente em relação ao avanço das peças nos dias de hoje. No que diz respeito ao tópico, os memes tomaram lugar nas redes.

“Boca Rosa postou story do Chris brincando e eu só consegui pensar na evolução da cozinha infantil”, disse uma usuária do Twitter.

boca rosa postou story do cris brincando e eu só consegui pensar na evolução da cozinha infantil pic.twitter.com/V5Qu2hkRU5 — sangue de maria bonita (@lailindas) February 10, 2023

“A cozinha do filho da Boca Rosa é mais completa que a minha, inclusive é o sonho de muitas donas de casa”, disse outra.

A cozinha do filho da Boca Rosa é mais completa que a minha, inclusive o sonho de muitas donas de casa 😐😅🤣 pic.twitter.com/HrxD1thgyP — Cah Eduardo Pereira 🏆🏆 🏆Abelizada 🎗 (@cahpedrosoneri) February 10, 2023

“Gente, a cozinha de brinquedo parece que foi planejada por arquiteto”, brincou uma internauta.

gente a cozinha de brinquedo parece até q foi planejada por arquiteto https://t.co/Ys3NLgH7z7 — maria (@mariacsmello) February 10, 2023

Diversos internautas trouxeram à tona suas experiências com cozinhas de brinquedo, em relação às de Chris nos stories de Bianca Andrade. Mesmo com as diferenças de época e modelos de brinquedos, o objetivo era apenas um: brincar.

Acompanhe o compilado de memes na web:

as cozinhas de brinquedo hoje ///

como eram na minha época pic.twitter.com/tPKPVXl2G2 — ma ri. (@acostumadinha) February 9, 2023

Mano o baby cris gudugo tem uma cozinha inteira de brinquedo

Eu tô apaixonada

Mini airfrayer

Mini cafeteira de cápsulas

Mini panelas e Mini liquidificador pic.twitter.com/18clTeCupo — Mochi ☆ (@kahnoguer) February 10, 2023

a cozinha de brinquedo do guduco da mãe dele é mais chique que a minha pic.twitter.com/1M1IycwpPO — manu シ ceo of sammie (@brainlesslut) February 9, 2023

o gudugo todo feliz na cozinha de brinquedo dele😍😍😍😍 amo a família boca rosa — jade (@jajadebelem) February 10, 2023

