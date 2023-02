Carnaval de São Paulo tem blocos programados para dias de semana

O carnaval de rua de São Paulo terá pelo menos seis desfiles carnavalescos programados para esta semana. Entre esta segunda (13) e a próxima sexta-feira (17), blocos saem às ruas da região central da capital paulista para agitar os foliões.

Segunda-feira pode ser o início de uma semana de trabalho mais leve com o desfile da Banda Redonda. É uma das mais tradicionais: esta é a primeira banda carnavalesca de São Paulo e sai às ruas há quase 50 anos. Ficou famosa por sua resistência nos tempos da ditadura, sendo uma das primeiras a abraçar o público LGBTQIA+.

A Banda Redonda tem a concentração marcada na Rua Dr. Teodoro Baima, 98 - República. Começa às 18h e deve dispersar às 23h.

Já na terça-feira (14) é dia de ver o desfile do Caras Pintadas. O bloco está ligado ao movimento estudantil da UMES (União Municipal dos Estudantes Secundaristas) e deve seguir um tom politizado. Ele sai da Rua Rui Barbosa, 323 - Bela Vista e se concentra na Praça Dom Orione. Começa às 17h e deve dispersar até às 22h30.

Na quarta-feira (15) é a vez da Banda do Candinho. Outra banda tradicional do carnaval paulistano, desfila desde 1981 no bairro do Bixiga com muitas marchinhas e samba. Atualmente, a madrinha da banda é a apresentadora da TV Globo Maju Coutinho. A concentração acontece entre as ruas Santo Antônio e Treze de Maio, a partir das 18h e deve seguir até meia-noite.

Os últimos blocos do pré-Carnaval desfilam na sexta-feira (16). A Banda do Trem Elétrico inicia a concentração na Rua Augusta, 1300 - Consolação, às 18h, com dispersão às 23h30.

No mesmo horário, o coletivo Ilú Obá De Min coloca seu bloco para se concentrar na Praça da República e segue até o Largo do Paiçandu. O desfile segue um estilo afro, baseado na cultura de religiões como umbanda e candomblé.

Mais cedo, ainda tem o Blocolândia, às 14h, na Rua dos Protestantes, 75 - Santa Ifigênia.

A programação completa do carnaval de rua de São Paulo pode ser vista na plataforma especial da Prefeitura de São Paulo.

