Carnaval 2023: Preta Gil cancela bloco de rua, mas dá boas notícias aos fãs

Preta Gil não vai participar do Carnaval de 2023. Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora lamentou a ausência na festa mais popular do Brasil, mas garantiu que volta no próximo ano.

“Aguardo todos no próximo ano para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta! Em breve nos encontraremos! Amo vocês”, disse a famosa, que usou as redes sociais para falar com os fãs do seu bloco de rua, que sairia neste domingo (12).

Ainda pelas redes sociais, Preta Gil falou sobre o seu tratamento e disse que está em uma nova fase da quimioterapia: “As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao longo da semana, retomando a minha energia vital. É um dia após o outro, uma máxima para quem está em qualquer tratamento”.

“Estou me preparando para começar mais um ciclo de quimioterapia. Não vou criar muitas expectativas, sabendo que tenho o amparo dos médicos, a ciência e o amor das pessoas”, emendou a cantora, que é filha de Gilberto Gil.

A descoberta do câncer

Em janeiro, após ficar internada por seis dias, a cantora Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais para falar sobre o seu diagnóstico médico. Ela informou os fãs que está com um câncer no intestino.

“Graças a Deus, hoje eu recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, disse a famosa, que foi levada ao hospital devido a um desconforto que sentia.

Inicialmente, a família da cantora havia falado que ela tinha sido internada por causa de uma crise de enxaqueca persistente, o que fez com que os médicos recomendassem uma série de exames: “A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois voltar para casa”, disse Flora Gil, mulher de Gilberto Gil.

Pelas redes sociais, amigos famosos, familiares e fãs de Preta Gil mandaram mensagem de apoio: “Te amo irmã!!! Vamos juntas e de mãos dadas”, escreveu a chef Bela Gil no Instagram da cantora. A atriz Carolina Dieckmann, que está no elenco de “Vai na Fé”, próxima novela da TV Globo, também mandou um recado para a amiga e disse à Folha de São Paulo que passou a semana inteira com ela: “Foi um choque, mas Pretinha é muito forte e tem muita fé”.

