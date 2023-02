BBB 23: Paula manda Cristian “calar a boca” e brother desabafa

No BBB 23, Cristian briga com Paula e desabafa com outra sister (Reprodução/Globo)

O clima ficou tenso entre Paula e Cristian no “BBB 23″. Depois da formação do Paredão, neste domingo (23), a ex-moradora da Casa de Vidro mandou o brother calar a boca. A briga começou depois que a sisters descobriu que ele se aproximou dela apenas por jogo.

Já no quarto Fundo do Mar, Cristian conversou com Amanda sobre a situação e tentou se defender e falou sobre as relações com Bruna Griphao e a biomédica: “É muita informação, só que não está certo o que estão fazendo com as palavras que estão usando”, começou.

Em seguida, o empresário questionou: “Eu só me aproximei das meninas por causa disso? Só precisei de vocês por causa disso?. Tu acha isso possível?”.

Durante o desabafo, Cristian disse para Amanda que estava sendo colocado como maluco: “Aí é psicopatia , aí o cara tá maluco. Só ir pensando agora na informação que sai daqui, que foi ali...E outra, nunca passei informação para vocês abertamente”, disse ele, que foi defendido pela amiga:”Isso aí, pessoalmente você não passou”.

“Então, só que tá todo mundo me julgando com essa parada. Me aproximei da Bruna porque sim. Tive interesse em ficar com ela. E é isso. Aí acha legal que a ‘mina’ chegar aqui e falar “tu é psicopata”. Porque só ouviu o outro lado, o meu não. Te agradeço por tentar ouvir o meu lá”, verbalizou o participante do “BBB 23″.

No final da conversa, Cristian ficou sozinho no quarto Fundo do Mar e a câmera mostrou seus olhos marejados. Ele aproveitou para refletir sobre sua trajetória no reality show da TV Globo.

Formação do Paredão

O Big Brother Brasil 23 montou o primeiro paredão quádruplo desta edição, para surpresa dos participantes, e se enfrentam na próxima terça-feira MC Guimê, Bruno Gaga, Paula e Amanda.

Bruno já havia sido emparedado pelo Big Fone durante a semana e na dinâmica deste domingo o líder Gustavo Caubói optou por mandar Guimê para a berlinda.

O terceiro emparedado da noite foi Paula, mandada por Key, que tinha um ganho um poder coringa e somente hoje descobriu que esse poder permitia que indicasse alguém diretamente ao paredão.

Na votação da casa, Fred Nicácio teve 11 indicações e Paula 5. Os brothers ainda não sabiam, mas os dois mais votados da casa também iriam compor o paredão desta semana. O imunizado desta semana pelo Anjo foi Cara de Sapato.

