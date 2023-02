Após Covid-19: Louro Mané volta a cantar no programa de Ana Maria Braga

Louro Mané faz sucesso ao cantar na abertura do "Mais Você", de Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

Fabio Caniatto, que manipula Louro Mané no “Mais Você”, está de volta ao programa de Ana Maria Braga. Nesta segunda-feira (13), o mascote voltou a cantar e brincar com a famosa, após um período afastado do matinal da TV Globo.

Por causa da Covid-19, o papagaio precisou ficar fora do estúdio e fez falta para muitos fãs da atração. Mas, hoje Ana Maria celebrou o retorno do filho de Louro José, que surgiu cantando um sucesso da banda Paralamas do Sucesso: “Voltei afiado”, brincou Mané, que deu uma grande risada.

Ana Maria Braga entrou na onda e celebrou o retorno do papagaio: “Tá bom, já melhorou, ensaiando antes de entrar aqui”, comentou a apresentadora do “Mais Você”.

ELE TÁ DE VOLTA e já tá soltando a voz! #MaisVocê pic.twitter.com/Mun4URGbkt — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 13, 2023

Em seguida, o parceiro de Ana Maria perguntou se estava bom mesmo e disse: “Apesar de ainda tá um pouco roquinho ainda, mas tô de boa, vamos lá, boa semana galera”, disparou o papagaio.

A apresentadora do matinal da Globo também alertou os telespectadores que por causa da vacina contra a Covid-19, Fábio Caniatto teve sintomas leve da doença e ele confirmou: “Devido eu estar vacinado foi leve”, disse ele. A famosa também quis saber se ele vai para os blocos de Carnaval depois da enfermidade e ele confirmou que vai curtir.

A fantasia do Circo! Eu to chocada até agora! #MaisVocê pic.twitter.com/xEaoXtmz6T — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 13, 2023

Antes disso, Ana Maria Braga avisou sobre a ausência de Louro Mané no programa: “Vocês perceberam que eu não dei bom dia para o lourinho e, isso, vai continuar por alguns dias, porque ele testou positivo para a Covid”.

Para acalmar os fãs do mascote do “Mais Você”, um recado também foi levado ao ar, em um antigo programa e Ana Maria Braga falou de saudade: “Ele tá bem, a gente sente saudade, claro. Mas ele mandou um recado. Bom dia lourinho, estamos sentindo a sua falta aqui aqui na cantoria e de tudo né”, disse a veterana.

