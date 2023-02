Após barraco virtual, Jojo Todynho e Lucas Souza seguem com alfinetadas

A briga entre Jojo Todynho e Lucas Souza pode demorar para acabar, afinal, ela dominou as redes sociais e a conversa entre os fãs. Mas, a polêmica não fez a famosa cancelar sua festa de aniversário, que aconteceu no fim de semana.

Ao completar 26 anos, Jojo mostrou que estava pronta para fazer uma grande festa e soltou: “Esse ano, a vingança é dos adultos. Quem vai ganhar saquinho de doce são os adultos. Chega da gente ser humilhado na festa das crianças querendo saquinho de doce. Esse ano é para os adultos”.

O evento reuniu os familiares de Jojo Todynho, alguns amigos anônimos e também famosos, como a atriz e humorista Fabiana Karla.

Já Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, usou as redes sociais para mostrar o novo visual. Sem comentar o nome da cantora, o ex-militar postou uma foto com o cabelo platinado em um salão no Rio de Janeiro, onde ele segue morando. Na legenda, ele colocou: “Eu nunca pude fazer nada por causa do exército”.

Lucas ainda disse que a mudança era para o Carnaval, que começa em breve, mas já conta com alguns blocos fora de época nas ruas do Rio de Janeiro: “Começando com essa mudança. Já pode dar largada no Carnaval?”, disse o influenciador digital.

Conflito entre Jojo e Lucas

A briga entre Jojo Todynho e Lucas Souza movimentou as redes sociais nos últimos dias, quando a famosa soube de uma entrevista do ex-militar para o programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana, onde ele falou sobre o relacionamento do casal.

Sem poupar ninguém, Jojo usou suas redes sociais para falar também e acabou gerando ainda mais conflito entre eles. Além disso, a advogada Nathalia Azevedo, que defende a cantora, emitiu um comunicado oficial afirmando que Lucas estava mentindo.

Após boletim de ocorrência, Lucas Souza não pode falar de Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

“Diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome da Jordana -Jojo- relacionado a medida protetiva que foi deferida em seu favor e contra seu ex-esposo Lucas, cabe esclarecer que a decisão foi deferida no dia 12 de dezembro de 2022, sendo ele intimado no dia 16 de dezembro de 2022 para que se mantivesse afastado dela, de seus familiares e testemunhas por quaisquer meios de comunicação, incluída a internet pelo prazo de 90 dias.”, explicou a nota.

“Sendo assim, a medida protetiva continua vigente uma vez que não houve revogação desta, e o prazo ainda não expirou, razão pela qual o que foi dito por ele ontem no PodCast Chupim, no YouTube, que a “medida protetiva caiu por terra.”, “não tem medida protetiva.”, “Não vigora mais” Não é verdade. “, finaliza o documento.

