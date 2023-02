Alessandra Negrini chama atenção com ensaio pré-carnaval nas redes sociais

A atriz Alessandra Negrini esquentou o clima nas suas redes sociais no último fim de semana. A Guida de “Travessia” chamou a atenção com um ensaio nu em sua conta oficial no Instagram.

Aos fãs, apenas uma foto. Provocativa, ela incitou na legenda da publicação: ““Agora? Curioso mesmo?”, escreveu. A fotografia é do fotógrafo Vinícius Ziehe Amorim.

A foto veio acompanhada de um desejo: “Iniciando a contagem regressiva! Nervosa… me mandem good vibes”, pediu Alessandra.

Veja a imagem completa:

Para quem ficou curioso sobre sua fantasia para o desfile, a famosa postou um carrossel de imagens com os detalhes de seu macacão vermelho.

“A mulher mais linda que já pisou na Terra sim”, escreveu um fã. “Alessandra, você é um monumento”, comentou outra.

Alessandra é rainha do maior bloco do carnaval de rua de São Paulo, o Acadêmicos do Baixo Augusta, por onde desfila desde 2012, quando a folia retornou às vias da capital paulista.

O bloco desfilou pela Rua da Consolação no último domingo (12), com o tema “Atentos e Fortes”, uma homenagem à cantora Gal Costa, que morreu em novembro do ano passado.

Para a celebração, o bloco convidou a atriz Sophie Charlotte, que interpretou a versão jovem da cantora em uma cinebiografia que deve ser lançada ainda este ano nos cinemas.

Além de Sophie, também estiveram presentes nas apresentação as cantoras Marina Sena, Tulipa Ruiz e Céu, além do grupo baiano Olodum, convidado de honra do Baixo Augusta.

“O Carnaval de São Paulo está maravilhoso. Existem muitas opções de blocos, estilos, músicas? Além da Avenida, que também é linda. O paulistano sabe fazer festa também, e o movimento do samba em São Paulo está muito forte”, declarou Alessandra, em entrevista ao portal UOL.

