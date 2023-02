‘Wandinha’: Jenna Ortega diz que mal dormia enquanto filmava a série da Netflix

Jenna Ortega contou como se sentiu ao dar vida à Wandinha Addams, na série que se popularizou na Netflix.

Durante uma recente sessão de perguntas e respostas da Netflix, a atriz revelou que a intensa agenda de filmagens da série dirigida por Tim Burton - além das várias aulas de violoncelo e esgrima que ela teve para incorporar adequadamente a personagem - a levou ao ponto de ruptura.

“Era para chegar duas horas antes, fazer aquele dia de 12 a 14 horas, depois ir para casa, entrar no Zoom e ter qualquer aula que eu tivesse”, lembrou Jenna, à Variety. “Ou eu chegava no meu apartamento, e meu professor de violoncelo já estava esperando por mim. Estava acontecendo constantemente, e se não estivéssemos gravando no sexto dia daquela semana, era, ‘Tudo bem, então, vamos começar suas aulas naquele dia’”.

A atriz começou suas aulas de esgrima e violoncelo meses antes de chegar à Romênia para filmar a série, e explicou que a cena em que sua personagem interpreta o hit dos Rolling Stones de 1966 “Paint It Black” no violoncelo foi particularmente difícil porque exigia que ela tocasse uma peça destinada a dois violoncelos, só que sozinha.

“Não dormi. Puxava meu cabelo”, disse ela. “Foram tantas ligações do FaceTime com o meu pai em que eu aparecia chorando histericamente”, desabafou.

A atriz disse que estava “muito inflexível quanto a estar o mais bem preparada possível” para a apresentação, porque queria que Burton pudesse usar imagens que a destacassem interpretando. Ela acrescentou: “Isso é muito mais crível se você pudesse ver seu rosto”.

Burton, é claro, tinha total confiança em Ortega. A atriz disse que o diretor e o produtor executivo tentaram aliviar um pouco de seu estresse dizendo a ela: “Oh, não se preocupe, você vai se sair muito bem. Vai ficar ótima”.

Isso não tornou o jogo mais fácil, no entanto. “Eu não sabia para onde minhas mãos deveriam ir”, disse Ortega. “E então eu tive que fazer dois violoncelos saírem de um violoncelo, o que era ridículo”.

A performance de “Paint It Black” não foi a única tarefa difícil que Ortega realizou durante as filmagens da série. A atriz elaborou notavelmente sua dança viral de Wandinha em apenas dois dias - novamente, com muito pouco sono - inspirando-se na banda de rock Siouxsie and the Banshees e Denis Lavant no filme de 1999 Beau Travail. E, para piorar, Ortega também descobriu que havia testado positivo para covid-19 durante as filmagens da sequência de dança.

Em outubro do ano passado, durante uma conversa para a revista Interview, a atriz desabafou: “Eu ligava para meus pais todas as noites em pânico porque sentia que era diferente de qualquer trabalho que já fiz antes, onde normalmente tenho esse tempo para interpretar a personagem”, disse ela na época. “Na verdade, não tínhamos tempo para os ensaios. Lembro-me de ter sido muito estressante e confuso. Fiz o melhor que pude, mas esse é provavelmente o trabalho mais difícil que já tive”.