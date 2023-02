‘Na Sua Casa ou na Minha?’: a surpreendente inspiração clássica por trás do filme

Na Sua Casa ou na Minha? parece inovar com o uso de tela dividida, mas a roteirista e diretora Aline Brosh McKenna foi inspirada por uma das comédias românticas mais clássicas de todas, Confidências à Meia-Noite (Pillow Talk), estrelada por Doris Day e Rock Hudson, em 1959, particularmente no uso da tela dividida para criar momentos engraçados e românticos.

“Foi um pouco a ideia de atualizar um filme de Rock Hudson-Doris Day onde eles estão separados”, diz ela. “Mas sem usar as convenções gloriosamente datadas que estão nesses filmes”, disse McKenna à EW.

Na Sua Casa ou na Minha? mostra Peter (Ashton Kutcher) e Debbie (Reese Witherspoon), melhores amigos que trocam de lugar - trocando sua vida superprogramada com seu filho Jack (Wesley Kimmel) em Los Angeles pelo estilo de vida de solteiro de seu amigo em Nova York. . Mas conforme os dois experimentam a vida fora de sua zona de conforto, eles começam a perceber que podem ser exatamente o que o outro precisava o tempo todo.

McKenna diz que as sequências em tela dividida, geralmente envolvendo Debbie e Peter conversando ao telefone, exigiam um planejamento meticuloso. “São cinco sequências que projetamos com o artista do storyboard para serem as sequências de tela dividida”, explica ela. “Mas a ideia sempre foi mantê-los em movimento. Foi muito divertido tentar descobrir como mantê-los separados, mas fazê-los sentirem-se muito juntos. Eles estão se comunicando durante todo o filme. Eles estão sempre ligados”.

Para Kutcher e Witherspoon, foi apenas uma extensão da maneira como eles já estavam se unindo na pré-produção. “Todos os dias, enviávamos vídeos de ‘Como está indo o seu dia? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Do que você tem medo?’”, disse Kutcher em entrevista coletiva. “No momento em que começamos a filmar, estávamos acostumados a nos comunicar dessa maneira, então parecia muito natural”.

A comédia romântica Na Sua Casa ou na Minha? já está disponível na Netflix.