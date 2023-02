‘Pânico 6’: Sidney Prescott não será esquecida na nova fase da franquia; entenda

A divulgação de ‘Pânico 6′ tem dado um show no preparo do campo para a recepção do filme nos cinemas, que estreia dia 9 de março deste ano. Ao longo das últimas semanas, diversas informações sobre a nova fase da franquia têm sido distribuídas e causado ansiedade nos fãs.

Além do novo elenco presente no terror, a produção segue resgatando personagens antigos dos volumes anteriores, mantendo os originais, desde 1997 quando o primeiro filme foi lançado. Courteney Cox, a intérprete da jornalista Gale Weathers, segue em ‘Pânico’ desde o longa inicial. Por outro lado, Hayden Panettiere, que dá vida à Kirby Reed, teve um papel de destaque em ‘Pânico 4′ (2010) e agora retorna para seu papel na próxima fase.

Mas o que houve com a ‘final girl’, Sidney Prescott?

Aparentemente, a franquia contará com uma nova protagonista do novo elenco. Tara (Jenna Ortega), apresentada e sobrevivente em ‘Pânico 5′, foi classificada como a nova ‘final girl’ em uma suposta sinopse vazada e divulgada pelo portal Alamo Drafthouse.

Neve Campbell, a intérprete da protagonista original da trama, resolveu encerrar sua parceria com a Paramount Pictures após acusar produtora de não valorizar sua importância para a franquia ao receber oferta desproporcional. Sendo assim, Sidney Prescott acabou não tendo um papel para ‘Pânico 6′.

Ainda assim, existem algumas teorias de que haverá aparição surpresa da personagem, caracterizando a polêmica como uma estratégia de marketing.

Veja mais:

Sidney Prescott segue tendo peso em ‘Pânico 6′

Mesmo com a desistência da atriz em seguir no universo do Ghostface, seria impossível descartar a existência de sua personagem. Embora o filme não conte com sua participação, haverá menções e ligações à personagem conforme o longa.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Jenna Ortega revelou que a saída de Neve Campbell não elimina Sidney Prescott da trama.

“Sinto que realmente não posso falar muito sobre isso só porque não é minha personagem. Mas vou dizer que há tanta coisa acontecendo no sexto filme, que terá tanta ação e tanto sangue, que você não vai sentir tanto sua falta. Mas é claro que há várias referências a Sidney, é claro. Você sabe, é bom porque ainda há uma proteção no roteiro e isso é algo que os atores tinham naturalmente sobre ela porque obviamente a respeitamos e queremos o melhor para ela. Ela sentiu falta e pensou nisso.”, disse a atriz.