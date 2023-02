BBB: Amanda vence Prova do Anjo e leva carro

Após Prova do Anjo ser disputa em dupla, a vencedora da vez foi Amanda, que além do colar da imunidade, leva para casa um carro Chevrolet Midnight.

Na primeira parte das provas, os participantes foram separados em duplas. O objetivo da competição era colocar o maior número de objetos dentro da caçamba da nova Chevrolet Midnight em um menor tempo possível.

Cristian e Ricardo ficam de fora da prova

Os brothers Gustavo, Cristian e Ricardo não participaram da prova. O primeiro por ser líder e os outros dois foram vetados por Fred e Cezar após sorteio.

Dupla é desclassificada

Enquanto disputavam pelo colar e o carro, a quinta dupla Bruno e MC Guimê foram desclassificados. “Como eu disse na explicação, só podia levar um objeto de cada vez”, comentou o apresentador Tadeu.

LEIA TAMBÉM: BBB: “Abaixa o tom comigo”, responde Paula em discussão com Ricardo

Amanda e Cara de Sapato vencem a primeira etapa

Amanda e Cara de Sapato se classificam para a final. A dupla foi a primeira a disputar e também a que se deu bem na prova da Chevrolet, indo para a segunda etapa.

“Cada totem tem um cartão. Cada um, na sua vez, vai mostrar um cartão. Alguns tem logo da Chevrolet e outros, não. Quem encontrar 2 logos é o novo Anjo e ganha a Chevrolet Midnight”, explicou Tadeu.

Quem se saiu melhor na disputa foi Amanda, que além do Anjo, levou para casa um Chevrolet Midnight. Sua dupla Cara de Sapato está imune do Paredão, mas ainda não sabe.

👼 Amanda ganhou um carro e é o anjo da semana! Sua dupla, Cara de Sapato está imune (só não sabe ainda)! #ProvaDoAnjo #BBB23 pic.twitter.com/6NwKcesgep — Tapete Roxo (@TapeteRoxo) February 11, 2023

“Abaixa o tom comigo”, responde Paula em discussão com Ricardo

Como em toda festa nesta edição festa do Big Brother Brasil 23, o que era para ser diversão acaba se transformando em momentos para fazer estratégias sobre o jogo e até mesmo para discutir. E foi esse segundo caso que Ricardo e Paula proporcionam na festa que aconteceu na madrugada deste sábado (11).

Paula e Ricardo esquentaram a cabeça entre eles em dois momentos durante a noite: primeiro, eles se desentenderam no Quarto Fundo do mar sobre as sua prioridades no jogo. Após a primeira discussão, ao retornar para a festa, Ricardo comentou com MC Guimê que Paula virou as costas para ele e bateu a porta.

A discussão se estendeu por aproximadamente uma hora e em determinado momento, Paula pede para que Ricardo não grite com ela. “Abaixa o tom comigo”, e o brother responde: “Eu não estou gritando com você”.