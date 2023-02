BBB: “Abaixa o tom comigo”, responde Paula em discussão com Ricardo

Como em toda festa nesta edição festa do Big Brother Brasil 23, o que era para ser diversão acaba se transformando em momentos para fazer estratégias sobre o jogo e até mesmo para discutir. E foi esse segundo caso que Ricardo e Paula proporcionam na festa que aconteceu na madrugada deste sábado (11).

Paula e Ricardo esquentaram a cabeça entre eles em dois momentos durante a noite: primeiro, eles se desentenderam no Quarto Fundo do mar sobre as sua prioridades no jogo. Após a primeira discussão, ao retornar para a festa, Ricardo comentou com MC Guimê que Paula virou as costas para ele e bateu a porta.

O assunto sobre a imunidade da Prova do Anjo foi o motivo da DR, que voltou a ser pauta em outro momento na cozinha da Xepa.

“Não tenho em quem confiar aqui dentro hoje. A única pessoa que confiava saiu pela porta por uma coisa que ele mesmo fez. Tem duas semanas que estou tentando entender esse jogo”, diz a sister.

“Quantas vezes falei pra você que estou com você nesse jogo. E você fala na minha cara que não pode confiar em mim?”, pergunta Ricardo.

Paula chama Ricardo de possessivo

A discussão se estendeu por aproximadamente uma hora e em determinado momento, Paula pede para que Ricardo não grite com ela. “Abaixa o tom comigo”, e o brother responde: “Eu não estou gritando com você”.

Os dois não conseguem chegar em uma conclusão durante a conversa e Paula finaliza: “Eu sou contraditória, então pra mim você é possessivo”, antes de levantar e sair em direção ao Quarto Fundo do Mar.

