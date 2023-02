BBB 23: Durante festa, brothers e sisters escolhem alvo para o Paredão e participam de DR

A última festa do BBB, que rolou até altas horas da madrugada deste sábado não foi somente para os brothers e sisters comemorarem, já que, como sempre, os participantes utilizaram o momento de descontração para traçar planos para o futuro na casa e claro, ‘lavar as roupas sujas’.

“Abaixa o tom comigo”

Com início animado, quem comandou a festa foi Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho. Porém, durante a festa, Paula e Ricardo articularam suas ideias para a Prova do Anjo. Paula disse que imunizaria Ricardo, mas o brother não gostou de ouvir que sua parceira estava em dúvidas entre ele e Amanda.

Ricardo comentou com MC Guiê sobre o que aconteceu e disse que a sister virou as costas para ele e bateu a porta do quarto. Os dois ainda tentaram conversar na Xepa, mas sem sucesso.

“Quantas vezes falei pra você que estou com você nesse jogo?”, perguntou Ricardo. Enquanto conversavam, Paula ainda disse “Abaixa o tom comigo”. A discussão durou cerca de uma hora, até Paula ir para o quarto Fundo do Mar e desabafar com Cristian. “[...] Explodiu sem necessidade”.

O Paredão vem aí

Com mais um Paredão prestes a se formar, é claro que isso seria assunto entre os confinados. Gustavo, líder pela segunda semana consecutiva, disse que mudou de opinião sobre o seu voto e que vai ir em MC Guimê neste domingo. “Mudei. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa”, disse o brother em conversa com seu grupo.

É bom lembrar que Key Alves possui um ‘Poder Curinga’, que ela ainda não sabe, mas pode indicar alguém para o paredão.

