‘Você’: achou que a 4ª temporada tem menos cenas de sexo? Entenda o motivo.

Os fãs de Você podem notar que há muito mais mistérios resolvidos na 4ª temporada. Mas também há algo que o público notou: tem muito menos cenas de sexo nos novos episódios da série.

O porquê disso? Foi um pedido do próprio astro Penn Badgley, que interpreta Joe Goldberg. Em um episódio bônus de seu podcast Stitcher Studios Podcrushed, ele explicou que gostaria de colocar “cenas de intimidade” de lado. Confira abaixo:

“Perguntei a Sera Gamble, a criadora, ‘posso não fazer mais cenas de sexo?’ Na verdade, essa é uma decisão que tomei antes de entrar na série. Acho que nunca mencionei isso publicamente, mas uma das coisas principais é: quero me colocar de volta em uma carreira em que estou apenas sempre uma pista romântica?” ele disse.

Badgley, que é casado com Domino Kirke, com quem tem o filho James, está focado em priorizar sua família em vez de seguir interpretando apenas papéis românticos.

“Tipo, fidelidade, em todos os relacionamentos, e especialmente no meu casamento, é importante para mim. E chegou a um ponto em que não quero fazer isso”, disse ele.

No entanto, Badgley entendeu que levar a luxúria de Joe Goldberg “de 100 a zero” não seria autêntico para a série. “Eu assinei este contrato, me inscrevi para esta série, sei o que fiz. Você não pode tirar esse aspecto do DNA do conceito”, disse Badgley.

O ator disse que Gamble, inclusive, ficou muito feliz por ele ter sido tão honesto: “Ela teve uma resposta muito positiva”, disse Badgley. “Eles voltaram com uma redução fenomenal”, acrescentou ele sobre o número de cenas de sexo na 4ª temporada.

De fato, a primeira metade da temporada vê Joe se concentrando em quem está o perseguindo em Londres, em vez de uma obsessão romântica que o consome. Mas Joe ainda é Joe, mesmo quando se disfarça de professor de literatura Jonathan Moore, e se envolve em algumas complicações.

A parte 1 da 4ª temporada de Você está sendo transmitida agora na Netflix. A parte 2 será lançada em 9 de março.

