Tensão pré-desfile: Ana Paula Minerato revela ter feito terapia para lidar com ansiedade no Carnaval (Reprodução/Instagram @apminerato)

Para superar a pressão de representar sua escola de samba no Carnaval de 2023, Ana Paula Minerato revelou ter feito terapia para lidar com a pressão de desfilar pela passarela. Embora a famosa tenha feito um procedimento estético para tratar suas celulites, ainda assim continuou com seu emocional balanceado devido às tensões da festividade.

A famosa, que é Musa da Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, revelou ter passado por sessões terapêuticas para enfrentar os problemas internos em relação à sua performance em passarela.

De acordo com o portal Quem, Ana Paula afirmou estar feliz para o Carnaval 2023, embora tivesse que lidar com seu emocional a partir de auxílio profissional.

“Faço muita dieta, muita terapia, muita sessão de drenagem e muito jiu-jítsu para me preparar. Como são anos de experiência, a exigência é maior”, disse a musa.

Em pé na passarela

Ao relatar sua experiência, Ana Paula Minerato ressaltou a importância que o auxílio psicológico teve para ela durante o processo de tensão.

“Não posso só confiar no meu samba no pé, por isso as visitas ao psicólogo estão sendo importantes para que eu me lembre do que sou capaz de fazer e me sentir completamente preparada para mostrar o melhor de mim na avenida”, continuou.

A performance da musa ocorre no Sambódromo do Anhembi, representando a Gaviões da Fiel. Para 2023, a escola tem como samba-enredo ‘Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos... Amém!’, com a assinatura de André Martins e Júlio Poloni.

O desfile da musa acontece pela manhã de sábado, no dia 18 de fevereiro, no primeiro dia de desfiles do grupo.