‘Pânico 6’: Culto ao Ghostface enlouquece fãs da franquia: ‘Mal posso esperar’

Em antecipação ao grande evento do Superbowl em que ‘Pânico 6′ terá uma prévia distribuída no telão, a sequência teve um trailer antecipado que agitou aos fãs do slasher. É possível acompanhar o assassino mascarado perseguindo suas vítimas na caótica cidade de Nova York, o novo cenário da franquia.

Um dos detalhes que chamou a atenção do público é que a figura do Ghostface é cultuada em um templo secreto pelo novo assassino. Na internet, surgiram várias teorias de quem poderia ser a pessoa mascarada, responsáveis pelas mortes brutais na cidade.

Nas redes sociais oficiais de ‘Pânico’, foi compartilhado um frame em que o objeto central é o templo secreto do Ghostface. No local, há uma espécie de altar com estátuas vestidas do uniforme do assassino e outros manequins espalhados pelo espaço.

Confira alguns comentários frenéticos da audiência na postagem:

“Eu acho que esta é a cena que eu estou mais animado para ver.”

“Já tenho os meus ingressos.”

“Mal posso esperar para assistir no telão.”

“Estou tão ansioso.”

“Este filme vai ser selvagem e eu estou tão animado!”

“Mal posso esperar para ver quem você é, Ghostface!”

“Realmente com medo de quem vai morrer e quem vai sobreviver.”

“Isso parece assustador.”

“Estou contando os dias.”

Sinopse divulgada

Na semana passada, foi descoberta uma suposta sinopse integral de ‘Pânico 6′, divulgada pelo portal Alamo Drafthouse. No texto, é possível notar uma mudança de arco e elementos novos para a franquia. confira:

“Enquanto os sobreviventes do recente ataque em Woodsboro viajam para Nova York para a faculdade, Tara, nossa ‘final girl’, começa a experimentar colapsos psicológicos maníacos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima para ser respondida.”