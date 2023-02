Não só Shakira: Piqué faturou milhões por publicar sua primeira foto com Clara Chía

Em 25 de janeiro, as redes sociais pegaram fogo quando, após uma série de especulações e perseguições de paparazzi, Gerard Piqué publicou sua primeira selfie com Clara Chía depois de confirmar em junho de 2022 o fim de seu relacionamento com Shakira, após 12 anos juntos.

A imagem com a jovem de 23 anos, foi a confirmação oficial do namoro e gerou milhares de comentários.

Jogadores faturam com posts no Instagram

Agora ficou claro que Shakira não é a única que faturou milhões de dólares com sua música BZRP Music Sessions 53. Segundo o portal Tagger baseado em estudo da Ticketgum, o ex-jogador tem recebido lucros generosos por divulgar sua foto oficial com Clara Chía no Instagram.

O site compartilhou que Piqué ganhou cerca de 70 mil dólares por esse post - que até agora acumulou mais de 4 milhões de curtidas e quase 800 mil comentários.

Eles também mencionaram que o campeão mundial de 2010 na África do Sul e agora presidente da Liga do Rei está atrás de Gareth Bale, ex-jogador de futebol galês, que recebe cerca de US$ 163 mil por publicação, ou seja, US$ 93 mil a mais que Piqué.

Além deles, outros ex-jogadores que ganham dinheiro com o Instagram por postar suas fotos são: Franck Ribéry ($ 24.960) e Blaise Matuidi ($ 18.351). Também Jack Wilshere, Carlos Tévez, Laurent Koscielny, John Obi Mikel, Adebayo Akinfenwa e Martin Skrtel, com ganhos que variam de quatro a sete mil dólares.

A primeira foto oficial do casal foi publicada em 25 de janeiro

Deve-se lembrar que na imagem de Clara Chía e Piqué o casal pode ser visto em uma posição claramente romântica. Ele está encostado no ombro dela e ambos têm uma expressão com um sorriso muito leve, parecendo não se importarem com as polêmicas dos últimos meses.

Leia também: