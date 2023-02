“Morro de vontade de fazer coisas diferentes”: Regina Volpato se rende ao OnlyFans

A apresentadora do programa ‘Mulheres’, da TV Gazeta, Regina Volpato, de 54 anos, anunciou nesta quinta-feira que resolveu criar um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Regina usou suas redes para fazer o anúncio: “Voltei! Estou acompanhando os comentários de todo mundo que gosta do meu TikTok e resolvi inovar: cheguei no onlyfans! Vem ver”, disse.

A apresentadora disse que antes pensava que o Onlyfans só tinha coisas ligadas à pornografia, mas que depois ficou sabendo que pode postar qualquer coisa na plataforma, por isso resolveu experimentar.

“Tem gente que coloca foto só do pé. Tem gente que coloca texto, vídeo. Enfim, eu vou lá ver como é, porque sou curiosa, porque eu não me aguento e morro de vontade de fazer coisas diferentes e o Onlyfans vai ser mais uma oportunidade.”

A apresentadora confessou que ainda não sabe bem o que vai compartilhar na plataforma. “É uma plataforma que você acompanha o que a gente faz, mas tem que pagar. Eu já faço bastante coisa sem cobrar, então vamos combinar, eu vou lá ver como funciona”, disse.

A ex-apresentadora do programa “Casos de Família” publicou na manhã desta sexta-feira em suas redes que estás se “divertindo horrores” com a repercussão da sua estreia na plataforma de conteúdo adulto.

BBB no OnlyFans

A jogador de vôlei Key Alves, que atualmente namora Gustavo Caubói na casa do BBB 23, também tem uma conta na plataforma e cobra US$ 12,99 (cerca de R$ 71) pelo acesso mensal aos vídeos que posta no canal.

Key explicou que criou a conta em um momento em que passava por dificuldades financeiras e que chega a faturar R$ 100 mil por mês com seu conteúdo pago.