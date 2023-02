Luxo nas alturas: Marina Ruy Barbosa compartilha passeio de balão em Marrocos

Passeios luxuosos não estão limitados a passagens de aviões de primeira classe, jatinhos ou helicópteros. Dependendo do destino, balões também contam. E este foi o caso de Marina Ruy Barbosa, que compartilhou alguns registros de sua viagem no Marrocos por meio de suas redes sociais.

Nesta sexta-feira (10), a atriz tirou proveito nos ares em um balão no Marrocos. Pode-se dizer que explorar os ares marroquinos por meio deste transporte é um passeio de luxo e tanto. Na quinta-feira (9), a famosa registrou um álbum de fotos no país africano.

A atriz passeou pelo Mercado de Marrakech e o Jardim de Majorelle, antiga casa de férias do estilista Yves Saint Laurent. Com a família em viagem e comemoração do aniversário do pai, a ruiva aproveitou o momento no país africano.

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Gisellen Ramalho, esposa de Bruno do Flamengo, se hospeda em instalação luxuosa

Se tratando de passeios internacionais Gisellen Ramalho também esteve passeando fora. A esposa do jogador Bruno Henrique do Flamengo, compartilhou belíssimos registros do hotel em que se hospedou para acompanhar ao Mundial de Clubes no Marrocos.

Este é o hotel de luxo onde Gisellen, mulher de Bruno Henrique do Flamengo, se hospedou (Reprodução/Instagram @gisellenr27)

A influenciadora digital se instalou no local luxuoso com os filhos, tendo a oportunidade de contemplar vistas impecáveis da estadia.

A influencer registrou em seus stories do Instagram diversas perspectivas do hotel. Piscina gigantesca, hall de entrada e outros clicks foram feitos por Gisellen. A estadia do local, na cidade de Tânger, pode custar até 493 euros – cerca de R$2.700, segundo o EXTRA.

