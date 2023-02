Jojo Todynho ameaça ex: “aprenda a ser homem, rapaz, eu vou te meter a porrada”

Mais uma vez, o ex-casal Jojo Todynho e Lucas Souza protagonizou um climão nas redes sociais. Agora, a ex-Fazenda não aguentou os últimos comentários de seu ex e chegou a ameaçar o militar: “Vem pro Rio de Janeiro. ‘Tô’ falando pra você. Pode colocar aí como ameaça. F*-se, me prende, me processa. Eu não quero saber, eu vou te meter a porrada. Vem pro Rio de Janeiro. Tu é homem?”.

A ex-Fazenda fez essas ameças após, em entrevista ao Chupim, Lucas Souza fazer diversas acusações sobre ela, inclusive alegando uma possível traição de Jojo. Ele disse que flagrou mensagens dela no Instagram, no dia em que ele a pediu em casamento: “Abro o Instagram da Jojo e [vejo] mensagem de Paulo. É o ex-segurança do Gabriel Monteiro, e por sinal a Jojo teve um relacionamento com o Gabriel Monteiro. Ela me obrigava a falar com o Gabriel!”.

O militar continuou: “Ela falava por mensagem que ela queria ele [o segurança]: [Usava emoji com] carinha de apaixonada, esses assuntos de ‘quero você’, mandava nudes e essas coisas”.

Sobre essas acusações, Jojo respondeu: “Eu sou mulher pra car*, eu trabalho para car*, para você vir e falar que eu te trai? Que eu te maltratava? Vai tomar no seu *. Aprenda a ser homem, rapaz. Sustenta a sua gracinha”.

Além das acusações da traição, Lucas Souza disse que Jojo é “a maior bolsonarista e preconceituosa que tem”, chamando-a de preconceituosa, arrogante e “desumilde” e acusando-a de falar mal de todos os artistas.

