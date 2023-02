Jennifer Lopez ‘zoa’ marido Ben Affleck sobre suas expressões virais no Grammy Awards

Nos vídeos mostrados no 65º Grammy Awards, que aconteceu no último domingo, parecia que todos na platéia estavam se divertindo muito. Bem, todos, exceto Ben Affleck, na realidade. Durante a cerimônia, os espectadores continuaram brincando no Twitter que o ator parecia completamente entediado, e suas expressões viralizaram nas redes. Agora, Jennifer Lopez finalmente respondeu.

Em uma nova postagem no Instagram, J.Lo promoveu o próximo filme de seu marido, Air, e na imagem de visualização, a cantora fez uma piada sutil sobre seu momento viral no Grammy. “O rosto feliz do meu marido”, escreveu Lopez sobre uma foto de Ben Affleck com uma expressão obsoleta.

O novo filme do ator e diretor (que ele também produziu e dirigiu) conta a história do tênis Air Jordan e como um vendedor de tênis da Nike convenceu a lenda do basquete Michael Jordan a promover seus calçados. Além de Affleck, o filme também conta com Matt Damon, Jason Bateman, Chris Messina, Viola Davis, Marlon Wayans, Chris Tucker e muito mais.

Enquanto os fãs mostraram sua empolgação com o trailer do filme, eles também riram da legenda brincalhona de J.Lo. “Chorando com a legenda do vídeo”, escreveu uma pessoa com um emoji rindo e um emoji batendo palmas. Outro seguidor acrescentou: “Este é o rosto feliz do meu marido que me levou embora”.

Affleck compareceu ao Grammy Awards em 5 de fevereiro ao lado da cantora, que apresentou o primeiro prêmio da noite de Melhor Álbum Pop Vocal.

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

Ao longo da noite, os fãs não conseguiram superar a cara séria de Ben Affleck. “Nunca vi um homem com mais ‘cara existencial de descanso’ do que Ben Affleck”, escreveu um espectador brincando no Twitter. “Ben Affleck é todo introvertido em todos os lugares”, disse outro. “Você pode ver suas baterias esgotando em tempo real. O homem já está em 23%”, disse outro.