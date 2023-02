Essas coisas são PROIBIDAS no BBB e você não sabia!

Entre brigas, romances e alianças, ao longo das edições o Big Brother Brasil foi se moldando e se adequando há regras para que os participantes tenham um melhor (ou pior) convívio. Por exemplo: você sabia que em uma das edições um cachorro estava presente na casa mais vigiada do Brasil? Mas não bastou muito tempo para a produção do programa entender que não era uma boa ideia.

Mas não apenas animais de estimação não são bem-vindos ao programa, já que diversos outros itens são proibidos de entrar na casa por diversos motivos. Veja a lista a seguir.

Absorvente

O absorvente é proibido no BBB e isso acontece pois os banheiros da casa são compartilhados. Por isso, para que não haja desconforto para as mulheres nos dias que elas estão menstruadas, é indicado o uso de absorvente interno.

Secador de cabelo

O item parece inofensivo, mas levar um secador de cabelo para o programa poderia ser uma grande arma-secreta na hora de bolar estratégias sem o público saber. Assim como a panela de pressão, que também é proibida, o barulho desses objetos podem mascarar uma conversa.

Marcas de roupas

Essa proibição até que faz sentido, afinal, nenhuma emissora gostaria de fazer propaganda gratuitamente de qualquer marca. Por isso, é solicitado aos brothers e sisters utilizem roupas neutras e sem estampas. Já os tênis não sofrem esse problema, já que as câmeras não costumam focar nos pés dos participantes.

Relógio

Uma proibição óbvia é a de relógios. O programa não quer que os participantes saibam qual horário exato e nem o dia, porém, de acordo com as atividades da semana, como provas do líder, jogo da discórdia, etc., é possível compreender em qual dia eles estão.

Neste edição, os participantes até utilizam relógios, mas que servem apenas para controlar dados de saúde.