‘Encontro’: espectadores questionam a presença de Manoel, já que só Patrícia Poeta fala

Não importa qual convidado ou tema seja abordado no Encontro, os espectadores só sabem falar sobre uma coisa: a postura da Patrícia Poeta com os convidados, mas, principalmente com o seu suposto “parceiro” do programa, Manoel Soares.

Gente, o Manoel falando e a Patrícia sai andando? É tão deprimente.... Ainda bem que ele já já dá linha desse programa, ele merece muito mais! #Encontro @patriciapoetap @globo @ManoelSoares_ — Mônica ❤️ (@monicanice211) February 10, 2023

Os internautas agora começaram a contar a quantidade de vezes que a apresentadora cortou Manoel. Uma espectadora tuitou: “Tem nem 10 minutos que começou o Encontro e Patrícia Poeta cortou o Manoel 3x”. Manoel Soares começou a comentar sobre o tema jurídico abordado no início do programa e simplesmente não teve chance.

Tem nem 10 minutos que começou o encontro e a Patricia Poeta cortou o Manoel 3x, pqp @tvglobo faz alguma coisa. ela nem é mais casada com o diretor da casa #encontro — Thami Sales (@thamisales) February 10, 2023

Agora, os espectadores pedem ou para a Globo tirar o Manoel Soares do programa, para ele não passar por essa situação ao lado da apresentadora: “#Encontro: Globo pelo amor de Deus, tira o Manoel desse programa, tá impossível ver a arrogância da Patrícia Poeta com ele, ela ignora totalmente o cara, ele tenta se expressar e ela simplesmente não dá a mínima e além de não deixar ele falar, ela ainda dá as costas a ele”, dizia um tuite nesta manhã.

E seguem questionando a emissora sobre até quando vão permitir esse tipo de situção, chamando a apresentadora de “deselegante”.

MDS até quando a Globo vai deixar essa mulher cortar o Manoel Soares?!... que mulher deselegante!#Encontro — Gisele cidade (@gisele_cidade) February 10, 2023

“Ninguém faz nada?”, é um dos principais questionamentos das redes sociais. Patrícia Poeta parece desagradar grande parte do público, que segue alfinetando a apresentadora com comentários dizendo que ela não tem carisma.

Eu sinto um desconforto tremendo vendo o Manoel Soares com essa interação com a Patrícia Poeta. Coisa que só gente da gente sente. #Encontro — Ramon Damião 🧜🏽‍♀️ (@RamonSena_) February 10, 2023

Alguns seguidores e espectadores chegaram a falar que têm a impressão de que Patrícia Poeta não gosta de dividir o programa com o parceiro, Manoel Soares.

A Patrícia claramente odeia dividir o programa com o Manuel. Por mais que falem que ele é uma pessoa difícil de lidar, a falta de sincronia dos dois é notório. Poupe a gente #encontro — Thai Costa ✠ (@Nannecosta) February 10, 2023

A reação é geral:

A Patrícia poeta não deixa o Manoel Soares falar e corta-o sem o menor pudor. Sempre d3testei essa mulher! Como o Manoel consegue aturar isso? Ninguém faz nada? #encontro #tvglobo @tvglobo — Rapaliga do multiverso 🚩 (@rudoritos) February 10, 2023

Uma usuária do Twitter chegou a dizer: “Não tem coisa mais chata do que ligar a tv de manhã e ver a Patricia Poeta interrompendo o manoel soares sempre q ele começa a falar #encontro”.

aleatoriedade🥲:



até hoje não entendi o pq ter essa dupla "apresentando" o #Encontro. Só vejo a Patrícia falando e o Manoel dando pequenos comentários tipo?? 🤔🤡 — a raquel psicóloga 💬 (@_RaquelTomasi) February 10, 2023

A situação segue bastante complicada para a apresentadora, que não parece se importar com os comentários que vem recebido.