Carnaval 2023: aos 40 anos, Paolla Oliveira exibe corpo escultural em samba na Grande Rio

Paolla Oliveira, que pela quinta vez será rainha de bateria da Grande Rio no carnaval de 2023, apareceu em mais um ensaio na noite de ontem e surpreendeu com um visual totalmente diferente: acostumada com cabelos longos, a atriz radicalizou, com um corte long bob, com mechas loiras nas pontas.

No corpo? A gata vestiu um macacão nude com transparência e franjas, estilo cut-out e muita pedraria, provando que está por dentro das principais tendências de moda no ano. E, apesar do corpão e de muito samba no pé, ainda teve gente que criticou o look. Mas, sendo uma musa dessas, quem liga?

Em seu Instagram, a atriz postou fotos antes do ensaio, falando sobre sua transformação visual, na legenda da publicação: “Ela tá diferente! Hoje tem ensaio e a expectativa só aumenta... Bora pra Grande Rio, meu povo! Carregada de axé!”.

No evento em Duque de Caxias, Paolla mostrou o porquê de ser escolhida para rainha da bateria pela quinta vez consecutiva: com muito gingado, sensualidade e samba no pé, a atriz não parou de sambar um minuto e mostrou que fica melhor a cada ano que passa.

Carnaval 🚨 Paolla Oliveira aos 40 anos sambando no ensaio da grande rio. Nessa quinta feira 09/02#BBB23 pic.twitter.com/reMihMuAz2 — QGDosFamosos⚡️🐑🔗 (@tavynhomcz) February 10, 2023

Aos 40 anos, a musa está em plena forma, exibindo suas curvas e com muita certeza de si. No Twitter, os fãs compartilharam vídeos da atriz dançando e os elogios não faltaram: “Muitos querem ser como paolla oliveira, felizmente não alcançam nem o dedo mindinho do pé”, tuitou uma fã.

tweet feito especialmente para apreciar a beleza de paolla oliveira 🛐 pic.twitter.com/GeSNrL0Kpi — joice (@tuitajoh) February 9, 2023

Outro internauta bem sincero tuitou: “Não importa tua orientação sexual, se não acha a paolla Oliveira perfeita é maluco”.

Em outro post da atriz em sua conta pessoal do Instagram, Paolla Oliveira publicou emojis de coração nas cores da sua escola, Grande Rio e a legenda: “Sou @GrandeRio carregada de axé!”.

PAOLLA OLIVEIRA A PRIMEIRA MULHER DO MUNDO pic.twitter.com/EhoVBTX3b4 — larii (@worldpaolla_) February 9, 2023

Por aqui, seguiremos compartilhando vídeos da musa sambando, com muito gingado no pé.