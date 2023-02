Cantor Leo Jaime faz sucesso nas redes com vídeos dançando balé

“Dançar é desenhar poesia com o corpo”, disse o cantor e ator Leo Jaime, 62 anos, nos vídeos que postou nas redes de uma de suas aulas de balé clássico.

Não é a primeira vez que o cantor expõe sua paixão pela dança para seus seguidores. Em uma entrevista no final do ano passado, ele falou sobre o preconceito de que homens acima do peso não podem dançar balé.

“Se você for pedir autorização para os outros ou pro mundo pra você ser feliz, provavelmente você vai se cansar... Eu venci um preconceito do medo do julgamento alheio por idade, por tipo físico, por aparência”, disse Leo, que já venceu a Dança dos Famosos, na Globo.

Vários seguidores e colegas da telinha elogiaram os vídeos do ator. “Que lindo, irmão!!”, disse Mateus Solano, enquanto Dano Suzuki e Dado Villa-Lobos postaram emojis de coração para o amigo bailarino.

“Me sinto representada por você, aos 57 ,agora 58, iniciei a aulas de ballet que sempre sonhava em fazer”, comentou um dos seus seguidores nas redes sociais .

Caso Dani Alves

Sem fugir das polêmicas, o cantor Leo Jaime expôs sua opinião sobre o caso do brasileiro Dani Alves, preso em Barcelona acusado de estupro de uma jovem.

Para o cantor e compositor, a vítima agiu corretamente ao denunciar o estupro. “É como deve ser. Tem câmeras, testemunhas, exame de corpo, etc. Ela não quer acordo e nem mídia: quer justiça.”

A postura da mulher que acusa Daniel Alves é corretíssima. O acolhimento que a lei deu a ela, idem. É como deve ser. Tem câmeras, tem testemunhas, tem o exame de corpo etc. Ela não quer acordo e nem midia: quer justiça. E se ele é culpado ou inocente, a justiça irá dizer. — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) January 28, 2023

Sobre a culpa ou não do jogador no caso de abuso sexual, Leo Jaime preferiu não opinar.” E se ele é culpado ou inocente, a justiça irá dizer”, postou.