BBB 23: Gustavo vence Prova do Líder pela segunda vez seguida e se livra do paredão

Nesta quinta-feira (9), aconteceu mais uma Prova do Líder da semana no ‘BBB 23′ e, pela segunda vez seguida, Gustavo conquistou a vitória da noite no reality. Para a dinâmica da prova, aconteceu o seguinte:

Houve duas etapas na atividade, sendo a primeira em grupo de quatro integrantes e a segunda individual. Na primeira, os brothers precisaram montar um quebra-cabeça com o grupo e com as mãos algemadas no menor tempo. Já na segunda fase, o grupo vencedor teve que disputar entre si a melhor pontuação no lançamento da bola no círculo de pontos. Ricardo, Cara de Sapato e MC Guimê foram vetados da dinâmica e não participaram.

Desta vez, Gustavo levou a melhor. O brother foi enviado ao paredão após atender o Bigfone, mas conseguiu escapar ganhando o líder. Com o poder da liderança em mãos, o líder segue mais uma semana imune na casa e poderá escolher um dos brothers para encarar definitivamente o paredão. E aí, quem você acha que o cowboy vai indicar para a berlinda?

Leia mais:

Última eliminação do programa

No último paredão do ‘BBB 23′, ocorrido na terça-feira (7), Tina deixou o reality show com 54,12% dos votos. Em discurso do apresentador Tadeu Schimdt, os três emparedados tiveram algumas falhas de jogo apontadas pelo apresentador que, no final, revelou a decisão do público.

O paredão foi formado no último domingo (5) com Tina, Gabriel e Cezar Black. A eliminada da vez foi indicada pelo líder, Gustavo cowboy, que resolveu investir no desfalque do oponente considerado mais forte do grupo rival.

Domitila e Gabriel já estavam no paredão após serem indicados por Tina, que atendeu ao Big Fone e recebeu a oportunidade de colocar dois brothers na berlinda. Contudo, Paula tinha o poder contragolpe e poderia salvar um dos indicados por Tina, tendo salvo Domitila e deixado Gabriel na disputa pela permanência.

No confessionário, a maioria dos votos da casa foi para Cezar Black, uma estratégia do grupo do quarto Fundo do Mar. O eliminado saiu com 54,12% e os participantes se preparam para mais uma semana decisiva no reality.

Confira a porcentagem dos votos do último paredão:

Cezar Black: 43,21%

Gabriel: 2,67%

Tina: 54,12%