BBB 23: Cezar abre o coração e diz estar chateado com Gustavo; entenda

Cezar Black abriu o coração e expressou sua insatisfação a Gustavo por não ter sido escolhido para o VIP da semana após o colega vencer a Prova do Líder na última quinta-feira (9) no “BBB 23″.

Cezar foi para a final da disputa, mas o fazendeiro levou a melhor e acabou ganhando a dinâmica. Na hora de escolher o grupo privilegiado, o líder deixou o amigo de fora, o que causou chateação e DR.

O baiano disse para Gustavo: “Eu compreendo, mas eu não entendi. A gente entrou no jogo junto. Jogamos todo o jogo junto. Fiquei decepcionado”.

Cezar explicou que entendia a decisão de colocar Domitila Barros e Sarah Aline no VIP, mas confessou que achava que os quatro que participaram da prova como um grupo ficariam juntos.

Mais tarde, o brother também desabafou com Gabriel Santana: “Achei sacanagem porque nós quatro estávamos juntos como um grupo. E, na hora que ganhou, me tirou e colocou alguém que não participou. Essa foi a minha chateação... Sinceramente, não entendi. Mas, quem ganha tem o direito de escolher”.

Como foi a Prova do Líder

A Prova do Líder contou com duas etapas, sendo a primeira em grupo de quatro integrantes e a segunda individual. Na primeira, os brothers precisaram montar um quebra-cabeça com o grupo e com as mãos algemadas no menor tempo. Já na segunda fase, o grupo vencedor teve que disputar entre si a melhor pontuação no lançamento da bola no círculo de pontos. Ricardo, Cara de Sapato e MC Guimê foram vetados da dinâmica e não participaram.

Gustavo levou a melhor. O brother foi enviado ao paredão após atender o Big Fone, mas conseguiu escapar ganhando o líder. Com o poder da liderança em mãos, ele segue mais uma semana imune na casa e poderá escolher um dos confinados para encarar definitivamente o paredão.

