BBB 23: até lutador Junior Cigano dá ‘pitaco’ no jogo do reality para defender Cara de Sapato

A madrugada desta sexta-feira pegou fogo no BBB 23, após Gustavo Caubói novamente ganhar a prova do líder e se safar de um paredão certo no próximo domingo. E fora da casa também.

Após a vitória do Caubói, Sapato procurou o novo líder e o chamou para uma conversa rápida.

“Posso te perguntar uma parada, você está pensando em votar na Amandinha?”, perguntou. Gustavo negou. “Não, não”. “Por favor, ela é muito minha parceira”, disse Sapato. “Você sabe que ela não vai por mim por causa de você”, respondeu o novo líder.

O lutador de MMA Junior Cigano, que é amigo de Cara de Sapato, não gostou da postura de Gustavo e soltou o verbo. “Esse cara está achando que não tem vida depois disso aí, não?! Fala sério bicho, que cara de pau, safado, mau caráter. Eu nunca na vida vi alguém de personalidade tão desprezível assim. E o pior, depois vai dizer que faz parte do jogo, jogo é o caramba, ele foi isso desde de sempre.”

Esse cara tá achando que não tem vida depois disso aí não?! Fala sério bicho, que cara de pau, safado, mau caráter.

Eu nunca na vida vi alguém de personalidade tão desprezível assim.

E o pior, depois vai dizer que faz parte do jogo, jogo é o caramba, ele foi isso desde de sempre. pic.twitter.com/TkjUVZn8pk — Junior Dos Santos 🅾️➕ (@junior_cigano) February 10, 2023

A reação do lutador aconteceu porque Gustavo deixou Sapato fora do quarto do líder e já foi filmado mais de uma vez deixando claro que não confia nele. A postura do caubói de beijar a mãe de Sapato e dizer que não votaria em Amanda por ele revoltou Cigano.

“To mal aqui, sério. O cara se aproveitando do bom coração de nosso sapatinho e não podemos fazer nada. Que angústia. Se eles me deixassem só trocar um olhar com sapato pelo vidro mesmo, ele já iria se ligar que tem algo errado.”

To mal aqui, sério.

O cara se aproveitando do bom coração de nosso sapatinho e não podemos fazer nada. Que angústia.

Se eles me deixassem só trocar um olhar com sapato pelo vidro mesmo, ele já iria se ligar que tem algo errado.



Na luta muitas vezes rola isso



Pode ser #BBB23 ? — Junior Dos Santos 🅾️➕ (@junior_cigano) February 10, 2023

Sobre a indicação de Amandinha, tudo indica que o novo líder não mentiu. Logo após seu namorado ganhar a dinâmica do líder, Key Alves se reuniu com seu grupo e adiantou qual será o voto do novo líder: Larissa.